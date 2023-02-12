DEPREMİN 134. SAATİNDE BARIŞ KUZUCUOĞLU SAĞ OLARAK KURTARILDI Güncel Haberler Bingöl İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde büyük bir azim ve umutla devam eden çalışmaları sonucu, Barış Kuzucuoğlu'nu (20), depremin 134. saatinde Adıyaman Besni'de sağ olarak kurtarıldı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde büyük bir azim ve umutla devam eden çalışmaları sonucu, Barış Kuzucuoğlu'nu (20), depremin 134. saatinde Adıyaman Besni'de sağ olarak kurtarıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Adıyaman Bingöl Güncel Haberler

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