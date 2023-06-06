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Depremin 122. gününde enkaz altında kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu

Güncel Haberler

Adıyaman'da, 6 Şubat depreminin 122. gününde bir binanın enkazını kaldırma çalışmaları esnasında kadın cesedi bulundu. Cesedin kimliği henüz belirlenemedi.

Depremin 122. gününde enkaz altında kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu
ADIYAMAN 6 Şubat depreminin 122. gününde Adıyaman'da, bir binanın enkazını kaldırma çalışmaları esnasında kadın cesedi bulundu. Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman'ın Turgut Reis Mahallesi Eski Valilik Kavşağı yakınlarında bulunan bir binanın enkazının kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, depremin 122. gününde binanın bodrum kısmından 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadın cesedi bulundu. Kepçe operatörü tarafından bulunan cesetle ilgili polis ekiplerine haber verildi. Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

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