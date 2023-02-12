Depreme uyanan 11 yaşındaki Türker: Savaş oluyor sandım

KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 büyük depremde, Antakya ilçesindeki evlerinde depreme yakalanan ve sağ kurtulan Türker Arda Görgel (11), ailesiyle birlikte Konya'daki devlet yurduna yerleşti. Deprem anında yaşadıklarını anlatan Görgel, "Bir anda babam beni deprem diye uyandırdı ama ben savaş oluyor sandım, çok kötüydü. Gözümü açtığımda babamı yerde gördüm, bayılmıştı. Elim taşın altında kaldı, başıma çatıdan taşlar düştü. Çok zorlu bir andı" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören afetzedelerin bölgelerden tahliyeleri sürüyor. Antakya ilçesindeki evlerinde depreme yakalanan ve sağ kurtulan Görgel ailesi Konya'daki devlet yurduna yerleşti.

Babasının uyandırmasıyla bir anda depremi yaşayan Türker Arda Görgel, "Elim taşın altında kaldı, başıma çatıdan taşlar düştü. Çok zorlu bir andı. Deprem bir anda bizi sıçrattı, yere attı. Annemle babaannem evde kaldı alamadık onları ama onlar sağ salim çıkmayı başardı. Çok korktum. Bir anda babam beni deprem diye uyandırdı ama ben 'savaş oluyor' sandım. Çok kötüydü, gözümü açtığımda babamı yerde gördüm, bayılmıştı. Gönüllü ablalardan abilerden Allah razı olsun. Burada bize iyi bakıyorlar." diye konuştu