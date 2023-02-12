Depreme Suriye'de yakalanan dernek koordinatörü enkazdan ailesini kurtarmaya çalışıyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Hatay'ın Antakya ilçesindeki evinin bulunduğu bina yıkılan yardım derneği yetkilisi, bölgedeki ekiplerle enkaz altındaki eşi ve 3 çocuğuna ulaşmaya çalışıyor.

Deprem sırasında Suriye'de bulunan ANDA Kardeşe Vefa Derneğinin bu ülkedeki koordinatörü ve Hatay il sorumlusu Mahmut Küneşko, Antakya'da 7 gündür Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'nda arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Küneşko, eşi Leyla (36), çocukları Ahmet (12), Sinemis (9) ve Belis İpek (2) ile yaşadıkları evin de bulunduğu 8 katlı apartmanın enkazında ekiplerle çalışarak onlardan gelecek mutlu haberi bekliyor.

Mahmut Küneşko, AA muhabirine, deprem öncesi Suriye'ye insani yardım çalışmaları için gittiğini söyledi.

Gece çok şiddetli bir deprem yaşadıklarını, telefonla ailesine ulaşamayınca hemen yola çıkıp sabah Antakya'ya geldiğini belirten Küneşko, şöyle konuştu:

"Kendi binamdan, çevre binalardan, karşıdan bütün binalardan enkazlardan tahmin ediyorum 20'den fazla komşumuzu, insanları herkesi çıkarttık, hastanelere sevk ettik. Diğer ekip arkadaşlarım, ANDA Arama Kurtarma ekipleri de akşama doğru hepsi tüm Türkiye'den yetişti. Allah razı olsun. Hepsi bir dakika olsun bizi yalnız bırakmadı. Bekliyoruz, Allah'tan ümit kesilmez. Canlı insan arayan köpeğimiz var, ona çok güveniyoruz. Tepki verdiği yerlerde aramamız devam ediyor. Bugün AFAD'tan geldiler. AFAD hep sürekli burada. Birkaç cihazla deneniyor. Çok büyük bir felaket. Allah hepimizin yardımcısı olsun."

"Onun da bizim de umudumuz var"

ANDA Kardeşe Vefa Derneği Genel Başkanı Okan Tosun da söz konusu apartmanın 7,7 büyüklüğündeki sarsıntıda kentte ilk yıkılan binalardan olduğunu söyledi.

AFAD, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü ekipleri ve askerlerle yürüttükleri arama kurtarma çalışmasında bu enkazdan çok sayıda kişiyi sağ çıkardıklarını dile getiren Tosun, şöyle konuştu:

"Mahmut kardeşimiz aynı zamanda derneğimizin Hatay il sorumlusu, biz gelene kadar buradaki diğer vatandaşlarla 20 civarında vatandaşımızı enkaz altından kurtarmış. Akabinde bizim ekip geldi. Mahmut'un ailesi birinci katta. İki katımız, dehlizler açarak oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Mahmut da ekiplere yardımcı oluyor çünkü binayı tanıyan o. Metanetini koruyor. Onun da bizim de umudumuz var. İnşallah ailesini ve burada ulaşamadığımız diğer kişileri canlı çıkaracağız. O da biz de buna inanıyoruz."

Okan Tosun, derneğe bağlı ekiplerin AFAD'ın yönlendirmeleriyle arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini sözlerine ekledi.