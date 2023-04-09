DEPREME KUVÖZDE YAKALANAN MERYEM BEBEK, 2 AY SONRA AİLESİNE KAVUŞTU

HATAY'ın Antakya ilçesinde, depreme kuvözde yakalanan ve kurtarılıp Mersin'e getirilen Meryem bebek, DNA testlerinin ardından ailesine teslim edildi. 61 gün sonra kızlarına kavuşan Berra- Hüseyin İri çifti, gözyaşlarına hakim olamadı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Berra-Hüseyin İri çiftinin bebekleri Meryem, hastanede kuvözdeyken Kahramanmaraş merkezli depremler oldu. Hastane hasar görünce tüm bebekler çevre illere nakledilirken, Meryem de Mersin'de özel bir hastaneye getirildi. Aile, Mersin'den gelen haberle, 61 gündür aradıkları çocuklarına kavuştu. Bebeklerinin Davultepe Çocuk Evleri Sitesi'nde olduğunu öğrenen aile, önceki gün kente gelip DNA testi yaptırdı. Çocuğun aileye ait olduğu belirlenince Meryem, anne ve babasına teslim edildi.

'YAŞAYAN BİLİR'

Meryem'i umutla bekledikleri gözyaşlarıyla anlatan Berra İri, kızına kavuşmanın mutluluğunun tüm yorgunluğunu aldığını söyledi. Hüseyin İri de depremde Reyhanlı'da, eşiyle evde olduğunu ifade ederek, "Kızımız yeni doğmuştu ve o yüzden Antakya'da kuvözdeydi. Deprem sırasında nereye nakledildiğine dair bir bilgi alamadık. Çevre illere sevk edilmiş diye duyduk. Haber gelene kadar hep onu düşünüyorduk. Çok mutluyuz. Kızımı gördüğüm anki duygum gerçekten tarif edilemez, ancak yaşayan bilir. Çok duygulu anlar yaşadık, üzüntülü günler yaşamıştık. Kızımız gece gündüz aklımızdan çıkmıyordu" dedi.

BEBEĞE ÖZENLE BAKILDI

Davultepe Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Selman Fidan, Meryem'in Hatay'dan geldiğini belirterek, "Burada özel bir hastanede belli bir süre kaldıktan sonra kuruluşumuza getirildi. Burada bebeğimizin hiçbir eksiği olmaksızın, büyük bir özveriyle bakıldı. Bebeğimiz de gayet sağlıklı durumda. DNA sonucu çıktı ve ailesine bebeği teslim ettik. Gerçekten bu mutluluk bütün yorgunluğumuzu alıyor" diye konuştu.

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HABER: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-