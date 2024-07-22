Depreme iş yerinde yakalanan baba, kızını kucağına alıp kaçtı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depreme iş yerinde yakalanan bir baba, 4 yaşındaki kızını kucağına alarak dışarı çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
DEPREME İŞ YERİNDE YAKALANAN BABA, KIZINI KUCAĞINA ALIP KAÇTI
Merkez üssü Çanakkale'nin Ezine ilçesi olan 4.7 büyüklüğündeki depreme iş yerinde yakalanan bilgisayar dükkanı sahibi Melih Bağlı'nın, sarsıntı ile birlikte 4 yaşındaki kızı Tomris Bağlı'yı kucağına alıp, dışarı çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Erol GÜNGÖRDÜ / EZİNE (Çanakkale),