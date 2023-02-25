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Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda gözaltı sayısı 140 oldu

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Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda gözaltı sayısı 140 oldu

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM) depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısının 140'a yükseldiği açıklandı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM) depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısının 140'a yükseldiği açıklandı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, halk üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 985 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderildiği, 570 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda 140 şüphelinin gözaltına alındığı, 27'sinin tutuklandığı belirtildi.Depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulan oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik 81 internet sitesinin kapatıldığı da kaydedilerek, "Resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" denildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Güncel Haberler

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