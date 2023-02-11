Depreme ilişkin halkı paniğe sevk etmeye çalıştığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Erzurum'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyadan korku, endişe ve panik oluşturmak için paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı. Erzurum'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyadan korku, endişe ve panik oluşturmak için paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden yanıltıcı bilgi yayarak vatandaşları endişe, korku ve paniğe sevk etmek amacıyla paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, Şenkaya ilçesinde düzenledikleri operasyonla 1 kişiyi yakaladı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Erzurum Güncel Haberler

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