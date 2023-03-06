Depreme Hatay'da yakalanan çiftin nikahı Konya'da kıyıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Konya'nın Emirgazi ilçesine gelen Bedirhan Halük (29) ve Fatma Gülcü (22), burada dünyaevine girdi.

Afet sonrası Emirgazi'ye gelen Bedirhan Halük ve Fatma Gülcü, Emirgazi Belediyesi'ne nikah başvurusunda bulundu.

Evrakların tamamlanmasının ardından çiftin nikahını Belediye Başkanı Nurişen Koçak tarafından kıyıldı.

Depremzede vatandaşların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olduklarını belirten Koçak, "Bu kadar hüzünlü ve üzücü günlerin ardından insanların mutlu günlerine tanıklık etmek, resmi nikahlarını kıymak beni fazlasıyla memnun etmiştir. İlçemize gelen ve gelecek olan bütün depremzede vatandaşlarımıza kapımız ardına kadar açıktır." dedi.

Bedirhan Halük de "Depremde zor anlar yaşadık ama hayat devam ediyor. Hatay'da kıyacağımız nikah Emirgazi'ye nasip oldu. Emirgazi halkı çok iyi insanlar her koşulda yardımcı oluyorlar, herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.