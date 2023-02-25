'Depreme dayanıklılık testi yaptıracağım' derken dolandırılmayın

ISPARTA İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası binalarda depreme dayanıklılık testi yaptıklarını söyleyenlerin ortaya çıktığını belirtip, "Binanızı her gelene kontrol ettirmeyin. Bazı dolandırıcılar, 'Biz binanızı test ediyoruz, ışık, ses ve görüntülerle' diye ortalıkta dolanıyor" diye uyardı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından birçok kişi, oturduğu konutların depreme dayanıklı olup olmadığını araştırmaya başladı. Isparta İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı, inşaat yüksek mühendisi Şeref Korkmaz, Türkiye'yi derinden etkileyen ve 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası kendilerine de 'Bizim binamız depreme dayanıklı mı?' sorusu geldiğini hatta bazı bina sahiplerinin test yaptırmak istediklerini söyledi.