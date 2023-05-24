DEPREME AYAKTA KALAN 3 BİN YILLIK HEYKELLERE 1800 ZİYARETÇİ

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremleri hasarsız atlatarak ayakta kalan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ndeki 3 bin 300 yıllık heykelleri, felaketin ardından 1800 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde büyük yıkıma ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. İslahiye'de yüzlerce evin yerle bir olduğu depremler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, 3 bin 300 yıllık geçmişe sahip, 110 dönüm alan üzerine kurulu Yesemek Açık Hava Müzesindeki heykellere ise hiçbir zarar vermedi. Yıkıcı etkiye sahip depremlere rağmen ayakta kalan bazalt taşından yapılan ağırlıkları 1 ile 10 ton arasında değişen heykellerin sergilendiği Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, deprem yaralarının sarılmaya başlamasının ardından yeniden ziyarete açıldı. İslahiye ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıkta Yesemek Mahallesinde bulunan ve mahalle ile aynı ismi taşıyan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, deprem felaketi sonrası yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya başladı. Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkilileri; dağ tanrısı, savaş arabası ve aslan gibi figürlerin işlendiği 518 heykelin sergilendiği Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni 6 Şubat'tan bugüne kadar 1800 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Yetkililer, Ocak ayından bu yana alanı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının 2 bin 376 olduğunu duyurdu. Geçen yılın aynı döneminde 3 bin 967 kişinin ziyaret ettiği Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ne yıl sonuna kadar ise 20 binden fazla ziyaretçi gelmesinin beklendiği kaydedildi.