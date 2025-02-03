Depremden Sonra Hayata Tutunan 11 Yaşındaki Fatma, Müzik ve Tıp Hayalleri Kuruyor

Hatay'da depremde kaybettiği sol bacağının yerine takılan protezle yeniden sokaklarda oynamaya başlayan 11 yaşındaki Fatma Ömür Çelenk, hayalindeki piyanoya kavuşup müzik alanında kendini geliştirmek istiyor.

Merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde Çelenk ailesinin yaşadığı apartman, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkıldı.

39 yaşındaki anne Hatice Çelenk'in kurtarıldığı enkazdan kızları 11 yaşındaki Fatma Ömür ve 3 yaşındaki Asyanur ile 9 yaşındaki oğlu Ahmet yaralı çıkarıldı. Baba Ömer ile 12 yaşındaki kızı Durdu Naz Nisa Çelenk ise yaşamını yitirdi.

Afetten 8 saat sonra ulaşılan Fatma Ömür'ün beton blok altında kalan sol bacağı, kaldırıldığı hastanede diz altından ampute edildi.

Depremden 6 ay sonra Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi'nde tedaviye alınan kız çocuğunun bacağına protez yerleştirildi.

Yeniden ayağa kalkmasını sağlayan proteze kısa zamanda alışan Çelenk, sokaklarda oynamaya, bisiklet sürmeye ve yüzmeye başladı.

Eğitimini sürdürüp doktor olmayı hedefleyen Çelenk, hayalini kurduğu piyanoya sahip olup kendini müzik alanında da geliştirmek istiyor.

"Pes etmedim ve koşmaya başladım"

Annesi ve iki kardeşiyle Mersin'e yerleşen Fatma Ömür Çelenk, yakınlarını ziyaret etmek için geldikleri Hatay'da AA muhabirine, protezin takıldığı gün büyük heyecan yaşadığını söyledi.

Ağrılarının zamanla azaldığını dile getiren Çelenk, şöyle konuştu:

"Takıldığında protez biraz ağırdı ama yine de sevmiştim. O zamanlar tırnaklarım uzayacak sanıyordum ama öyle olmadı. Daha sonra bacağıma alıştım. Genellikle yürümeye çalıştım ama yeni olduğu için fazla yürüyemiyordum. Bacağım yürüye yürüye açılınca 'koşarabilirim' dedim. İlk koşmada beceremedim. Seke seke koşuyordum. Pes etmedim ve koşmaya başladım."

Çelenk, sahilde kuzenleriyle yürüyüş yapmayı çok sevdiğini anlattı.

"En büyük hayalim piyano çalmak"

Hayata yeniden tutunduğunu ifade eden Çelenk, "Çocuk İyilik Merkezinin sunduğu protezle ilk önce yürüdüm, sonrasında koştum. Şu anda bisiklet sürüp, yüzebiliyorum. Protezimi çok seviyorum." dedi.

Çelenk, hayallerinin peşinden gideceğini vurgulayarak, "Büyüyünce doktor olmak istiyorum çünkü beni doktorlar iyileştirdi. Ben de insanları iyileştirmek istiyorum. Piyano çalmayı çok istiyorum. 9 yaşından beri en büyük hayalim bu. Piyanomun olmasını çok isterdim." diye konuştu.

"Fatma Ömür hayata güzel bakan, güçlü, akıllı bir kız"

Hatice Çelenk de eşinin vefatının ardından 3 çocuğuna hem annelik hem babalık yaptığını söyledi.

Çocuklarına baktığı için çalışamadığını dile getiren Çelenk, şunları kaydetti:

"Çok zor ama hayat devam ediyor. Çocuklarım için ayakta durmak zorundayım. Fatma Ömür hayata güzel bakan, güçlü, akıllı bir kız. Hayalim çocuklarımın okuması ve daha sağlıklı olması. Onları okutup hayatlarını kurtarmak istiyorum."