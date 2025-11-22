Depremden Sonra Gönüllü Olmaya Karar Veren Hemşire Mertcan Babacan

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde amcasını, 2 kuzenini ve 2 arkadaşını kaybeden ve eşi ile birlikte yaralı kurtulan hemşire Mertcan Babacan (26), ANKA Arama ve Kurtarma Derneği'ne üye olarak gönüllü oldu.

Hemşire çift Mertcan-Sulhiye İrem Babacan'ın, Hatay'ın Antakya ilçesinde oturdukları 5 katlı bina, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıldı. Çift, yaralı olarak kurtuldu. Mertcan Babacan'ın amcası Mustafa Babacan (52), kuzeni İrem Babacan (22), kuzeni Nilsu Işık (8) ile arkadaşları Buse Özkan (25) ve Dilek Mucuk (23), hayatını kaybetti. Tanıdığı birçok kişiyi de depremde kaybeden çift, depremden sonra Ankara'ya taşındı. Özel hastanede hemşire olarak çalışmaya devam eden Mertcan Babacan, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında görev alan ANKA Arama ve Kurtarma Derneği'ne üye olarak gönüllü oldu. Dernek Başkanı Murat Altunorak, Mertcan Babacan'a üniformasını giydirdi.

'BU ACININ TARİFİ YOK'

Mertcan Babacan, depremde oturdukları binanın büyük bölümünün çöktüğünü, yıkıntıların arasında 3'üncü kattan atlayarak enkazdan yaralı çıktıklarını söyledi. Babacan, "Enkazdan yaralı bir şekilde çıktıktan sonra yakınlarımızın yardımına koştuk. Kuzenlerimin yanına gittiğimizde, evleri tuzla buz olmuştu. O gece yağmur çok şiddetliydi. Sabah olduğunda gün ışığıyla birlikte acılar ve durum ortaya çıktı. Bize destek olmak için Ankara'dan eniştemiz geldi. Eniştem geldikten sonraki 4'üncü günde kuzenlerime ulaştık. Enkazda amcam, yengem ve 2 kuzenim vardı. Çok şükür bir amcam, yengem ve bir kuzenim enkazdan sağ çıktı diğer kuzenim Nil'i depremde aspirasyona bağlı olarak kaybettik. Üniversitede okuyan kuzenimiz İrem de ara tatile gelmişti. İrem de babasıyla birlikte enkaz altında kalarak vefat etti. Deprem bölgesinde birebir yaşamış biri olarak diyebilirim ki bu acının tarifi yok" dedi.

'İNSANLARIN HAYATINI DOKUNMAK İSTİYORUM'

Bundan sonraki hayatında kendisini arama kurtarma üzerinde geliştirmek istediğini söyleyen Babacan, "Arama kurtarma üzerine ilerlemek istiyorum; çünkü doğal afetin ülkemizden eksik olmadığı dönemlerde bizim ihtiyacımız olan şeyin bu konuda kendimizi geliştirmek olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu alanda kendime donanım ve bilgi katmak istiyorum. Arama kurtarma üzerine kendimi geliştirmek ve gönüllü olmak istememin temel sebebi, 6 Şubat depremlerinde yaşadığımız acı tecrübelerden dolayı insanların hayatlarına dokunmak istemem. Bir hayat bir can, bir can bir insan diyorum. Genci, yaşlısı, küçüğü, büyüğü bunu herkesin yapması gerekiyor. Herkesin güvendiği yerlerde, güvendiği kuruluşlarda bu konuda kendini geliştirmesi gerekiyor" diye konuştu. Babacan, eğitimlerle kendisini geliştirip, afetlerde görev almak istediğini söyledi.