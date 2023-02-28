Depremden kurtarılan hayvanlara rehabilitasyon

DEPREM bölgesinde enkaz altından çıkarılan 76 köpek, kedi ve kuş, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi edilirken, hayvanlara psikolojik destek de sağlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan evcil hayvanların bir kısmı, Ankara'ya yerleşen depremzedeler ya da gönüllüler tarafından Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirildi. Depremden etkilenen köpek, kedi ve kuş gibi hayvanların tedavisi, burada ücretsiz olarak yapılıyor. Yaralarına müdahale edilen ve bir kısmının tedavisi süren hayvanlara psikolojik destek de sağlanıyor.

Depremde sahibi ölen köpeği sahiplenen üniversite öğrencisi Belit Cengiz ise "Sahiplendiğim köpeği kucağıma aldım ve 1 saat öylece durduk. Çok korkmuştu. Muayeneye götürdüğümde parazit kaptığını öğrendik, çok halsizdi. Adını 'Çedar' koydum" diye konuştu.