Depremden hasarsız çıkan evin tavanı çöktü

Adana''da yaşanan depremler sonrasında hasarsız raporu verilen müstakil evin tavanı yıkıldı. Ev sahibi Mustafa Elmas, "Eşim yatakları kaldırırken duvar birden bire çöktü.

Hepimiz evden kaçtık" dedi. 6 Şubat Kahramanmaraş 7.7 ve 7.4''lük asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Adana''nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi''ndeki bir müstakil eve de hasarsız raporu verildi. 5 çocuk babası olan Mustafa Elmas ve karısının yaşadığı evin tavanı biranda yıkıldı. Elmas, bunun üzerine çocukları ve eşiyle birlikte dışarı çıktı.

"DUVAR BİRDEN ÇÖKTÜ"

Eve girmekte korkan Elmas ailesi zor durumda kaldı.Eşinin bayram temizliği yaptığı sırada tavanın yıkıldığını belirten Mustafa Elmas," Eşim yatakları kaldırırken duvar birden bire çöktü. Yetkilileri arıyorum, kimse ben karışmıyorum diyerek yardımcı olmuyor. Yıkıldığı an odada kimse yoktu, sonra hepimiz evden kaçtık. Damın üzerine çıkarsan dam direk çöker. Kalacak yerimizde yok" sözlerine yer verdi.