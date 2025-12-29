Depremden etkilenen vakıf eserlerinden 73'ünün restorasyonu tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 6 Şubat depremlerinde zarar gören vakıf eserlerinin ihyası çalışmaları kapsamında, 73 vakıf eserinin restorasyonu tamamlandı, 176 eserin restorasyon ve onarım çalışmaları planlı şekilde devam ediyor.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çok sayıda vakıf ve kültür varlığı ağır hasar aldı. Depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmaları sonucunda, 377 vakıf kültür varlığının zarar gördüğü belirlendi.

Büyük yıkımın ardından geçmişin izlerini korumak ve kültürel mirası geleceğe taşımak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir ihya süreci başlatıldı. Depremden etkilenen eserlerin onarımı için bilimsel, planlı ve çok yönlü bir restorasyon programı hayata geçirildi.

Vakıf mirasını yalnızca korumakla sınırlı kalmayan bu anlayış doğrultusunda, 2025 yılı boyunca çok sayıda vakıf eseri ihya edilerek ibadete ve ziyarete açıldı. Restorasyonu devam eden yapılarda ise çalışmalar, belirlenen takvim çerçevesinde sürdürüldü.

Bu kapsamda, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki illerden, Gaziantep'te restorasyonu tamamlanan 12 eser ibadete ve ziyarete açılırken, 13 eserde çalışmalar sürdürüldü. Kahramanmaraş'ta 3 eser tamamlandı, 16 eserde restorasyon devam etti. 14 eserin ramazan ayına kadar açılması öngörülüyor. Kilis'te 6 eserin restorasyonu tamamlandı, 10 eserde çalışmalar sürdürüldü ve 6 eserin ramazan ayına kadar açılması planlanıyor.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde ise Hatay'da 9 eserin açılışı gerçekleştirildi, 1 eserin restorasyonu tamamlandı ve 82 eserde çalışmalar sürdürülüyor. Antakya'da 11 eserin restorasyonu tamamlanırken, 4 eserin tamamlanmasının ardından ibadete ve ziyarete açılması planlanıyor. Osmaniye'de ise 3 eserin restorasyonu tamamlandı.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü kapsamında Malatya'da 6 eserin restorasyonu tamamlandı, 19 eserde çalışmalar devam ediyor. Elazığ'da ise 3 eserin restorasyonu tamamlandı.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki illerde ise Diyarbakır'da 2 eserin restorasyonu tamamlandı, 5 eserde çalışmalar sürdürülüyor. Bingöl'de 1 eserin restorasyonu tamamlanırken, 1 eserdeki çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Şanlıurfa'da 15 eserin restorasyonu tamamlandı, 10 eserde çalışmalar sürdürülüyor. Adıyaman'da ise 1 eserin restorasyonu tamamlandı, 9 eserde çalışmalar devam etti.

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Adana'da ise 7 eserde restorasyon çalışmaları sürdürüldü.

Öte yandan, 2025 yılı boyunca deprem bölgesi dışındaki illerde de kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar devam etti. Bu kapsamda, yurt genelinde 121 vakıf eserinde yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlanarak eserler yeniden toplumla buluşturuldu.

"2026 yılının ilk çeyreğinde bu eserlerin tümünü milletimizle buluşturacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan büyük felaketin ardından zamanla yarıştıklarını belirtti.

Ekiplerin yoğun gayreti ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, 2025 yılı boyunca birçok vakıf eserini tamamlayarak ibadete ve ziyarete açtıklarını, devam eden restorasyonları ise planlı şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Aksu, "Şehirlerimizin hafızasında yer eden vakıf eserlerini, özgün yapıları korunarak daha sağlam şekilde yeniden ihya ediyoruz. Bu süreci, büyük bir sorumluluk ve onur bilinciyle yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Aksu, son olarak 27 Aralık'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'ın sembol eseri Habib-i Neccar Camisi'ni açtıklarını anımsatarak, "Sponsor olan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Allah nasip ederse 2026 yılının ilk çeyreğinde bu eserlerin tümünü yeniden milletimizle buluşturacağız." açıklamasını yaptı.