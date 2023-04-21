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Depremden etkilenen Kilis'te kabristanlara bayram ziyareti

Depremden etkilenen Kilis'te kabristanlara bayram ziyareti

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kilis'te, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kilis'te, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Günün erken saatlerinde kabristana gelmeye başlayanlar, mezarların başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehit aileleri de Asri Mezarlık'taki şehitliğe gelerek ziyaretlerini gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

Ramazan Bayramı Kahramanmaraş Kilis Güncel Haberler

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