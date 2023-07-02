Depremden etkilenen kentlerin belediye başkanları istişare toplantısında bir araya geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen 11 kentin il ve ilçe belediye başkanlarıyla istişare toplantısına katılacak. Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla başlayan protestolar takip ediliyor. Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te yaşanan olaylar anılacak. Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları sona eriyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Hırvatistan ile karşılaşıyor. Türkiye, Fransa ile basketbol maçına çıkacak. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Avusturya Grand Prix'si yapılacak. Dünya Superbike Şampiyonası İngiltere'de tamamlanacak. Fransa Bisiklet Turu İspanya'da devam ediyor.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen 11 kentin il ve ilçe belediye başkanlarıyla istişare toplantısına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve devam eden protestolar ile yankıları takip ediliyor.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

(Sivas/09.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular boks, kick boks ve atıcılık branşlarında mücadele edecek, oyunlar kapanış töreniyle sona erecek.

(Krakow/Nowy Targ/Wroclaw) (Fotoğraflı)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Tayland'daki 3. hafta mücadelesinde dördüncü ve son maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.

(Bangkok/09.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol kadınlarda FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Konya'da sürüyor. Türkiye B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak.

(Konya/19.00) (Fotoğraflı)

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Avusturya Grand Prix'si yapılacak.

(Spielberg/16.00) (Fotoğraflı)

5- Dünya Superbike Şampiyonası ve Supersport Şampiyonası'nda sezonun 6. ayak mücadelesi İngiltere'de Donnington Park Pisti'nde tamamlanacak.

(Derby) (Fotoğraflı)

6- Fransa Bisiklet Turu'na İspanya'da ikinci etap yarışıyla devam edilecek. (Fotoğraflı)

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