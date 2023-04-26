Depremden etkilenen hayvanları sahiplendiriyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde enkazdan kurtarıldıktan sonra tedavi için Ankara'ya getirilen kedi ve köpekler, yeni sahiplerini bekliyor.

Yaşamdan Yana Derneği ve Animal Save Türkiye Grubu, 6 Şubat'taki depremlerin ardından enkazdaki 286 kedi ve köpeği sağ kurtardı.

Kurtardıkları hayvanları tedavi için Ankara'ya getiren dernek, psikolojik ve fiziksel zarar gören can dostların ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor.

Veterinerler tarafından özenle tedavi edilen hayvanlara, rehabilitasyon sürecinin ardından yeni yuva aranıyor.

"Önceliğimiz, ailenin bireyi olarak görülecekleri yuvada yaşamaları"

Yaşamdan Yana Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Engin, AA muhabirine, deprem haberini alır almaz harekete geçtiklerini söyledi.

Bölgeye sadece maddi yardımda bulunmakla yetinmek istemediklerini ifade eden Engin, "Fiziken orada olmamız gerektiğini düşünüp bir gece yarısı deprem bölgesine gittik. Yanımıza bolca insani yardım malzemesi ve mama aldık." dedi.

Engin, enkazdan kurtardıktan sonra Ankara'ya getirdikleri hayvanların tedavisinde, 8 veteriner kliniğinin kendilerine büyük destek verdiğini anlattı.

Tedavisi tamamlanan hayvanlardan bazılarının yeni ailelerine kavuştuğunu dile getiren Engin, şöyle devam etti:

"Hayvanların şu an en çok sıkıntı çektiği konu, çevrelerinde onları sevecek birilerinin olmaması. Başlangıçta sahipsiz hayvanlara çok ilgi vardı ama ne yazık ki şimdi öyle değil. Ne yazık ki insanlar cins hayvanları çoğaltmak için sahipleniyor. Buna kesinlikle izin vermiyoruz. Önceliğimiz, kurtardığımız canın gerçekten çok sevilip kollanacağı, ailenin bireyi olarak görüleceği yuvada yaşaması. Bu canları sahiplenmek isteyenler, hayvanları kısırlaştıracağına dair söz vermeli. Sözleşme yapıyoruz ve o sözleşmeyi imzalamayanlara hayvanları teslim etmiyoruz."

"Travmayı atlatabilmeleri için sevgi görebilecekleri yuvaya ihtiyaçları var"

Veteriner hekim Görkem Toksoy da depremin ikinci gününden itibaren Yaşamdan Yana Derneği ile iletişime geçerek koordinasyonun parçası olduklarını belirtti.

Yaşanan afetin ardından birçok depremzede kedi ve köpeğin yardımına koşmaya çalıştıklarını ifade eden Toksoy, "Onların iyileşmesi ve yeni yuvalarına kavuşması için çabalıyoruz." diye konuştu.

Depremin insanlar kadar hayvanları da etkilediğine işaret eden Toksoy, afetten etkilenen bölgelerden getirilen kedi ve köpeklerin çoğunda strese bağlı sorunların görüldüğünü, bu travmayı atlatabilmeleri için de sevgi görebilecekleri yeni yuvaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

"İnşallah kalıcı bir yuva bulunur"

Depremzede hayvanlara evini açan Kübra Yunusali, depremden sonra hayvanlar için elinden geleni yapmak istediğini, bunu insani bir görev olarak gördüğünü dile getirdi.

Veterinerde tedavi gören ve durumu iyiye giden kedi ile 4 yavrusuna geçici yuva olduğunu belirten Yunusali, "Geldiklerinde yeni doğmuşlardı, gözlerini bile açamıyorlardı. O günlerden evin içinde oyun oynayabildikleri seviyeye geldiler. Bu gelişimi ve buna katkımın olduğunu görmek çok mutlu etti. Anne kedi, mamadan ve oyundan daha çok insan sevgisi, teması arıyordu. Bu bence travmanın etkisiydi." diye konuştu.

Bir başka depremzede kediyi geçici sahiplenen Songül Albayrak ise "Çok korktuğu her halinden belliydi. Klinikte uzun süre tedavi gördü. Eve geldiğinde bacakları sarılıydı, iki arka patisi de alçıdaydı. Yürüyemediği için arkasından patilerini sürüklüyordu. Şu an durumu çok iyiye gidiyor ama inşallah kalıcı bir yuva bulunur." dedi.