Depremden etkilenen Hatay'da bir okul yapılması için Almanya'da dostluk maçı oynandı

Almanya'da Alemannia Aachen ile Tek Yürek Avrupa futbol takımları arasında 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da bir okul inşası için dostluk maçı yapıldı.

Almanya'da Alemannia Aachen ile Tek Yürek Avrupa futbol takımları arasında 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da bir okul inşası için dostluk maçı yapıldı.

Aachen Tivoli Stadı'nda oynanan dostluk maçından elde edilen tüm gelir, depremden zarar gören Hatay'da inşa edilecek okul için bağışlandı.

Karşılaşmayı 5 bin futbolsever takip ederken müsabaka, 5-4 Alemannia Aachen'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Aachen DİTİB Yunus Emre Camisi Başkan Yardımcısı Dr. Sema Akın, yaşanan acı dolu günleri bir nebze de olsa unutturabilmek ve Hatay'da inşa edilecek okula katkı sağlamak amacıyla karşılaşmayı organize ettiklerini söyledi.