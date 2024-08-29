Depremden etkilenen gençlere destek programı başladı

İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı

İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var

8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı