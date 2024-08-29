Depremden etkilenen gençlere destek programı başladı
GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, depremden etkilenen 11 ilde Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı'na başvuruların başladığını açıkladı.
GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, depremden etkilenen 11 ilde Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı'na başvuruların başladığını açıkladı.
Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen 11 ilimizde Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı'nı hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif alanlara katılımını artırarak afetin olumsuz etkilerini azaltacak projelere nakdi destek sağlayacağımız programın başvuruları başladı" ifadelerini kullandı.