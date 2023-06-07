Depremden etkilenen genç kadınlar için destek merkezleri kuruluyor; Karsu da beste yaptı

Elidor, Toplum Gönülleri Vakfı (TOG) ile güçlerini deprem bölgesindeki genç kadınlar için birleştirdi. Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'da kurulan ' Elidor X TOG Genç Kadın Destek Merkezleri' ile genç kadınlara yönelik duygusal ve sosyal destek programları yürütülecek. Konteyner kentlerde kurulacak olan destek merkezleriyle hedef 25 bin genç kadına erişmek. Projenin iletişim çalışmalarına özel bir beste hazırlayan sanatçı Karsu, "Depremin acısını derinden yaşayan biri olarak bestemin bu acıyı umuda çevirmek için bir katkı sunmasını diliyorum" dedi.

Elidor, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgede, genç kadınlara yönelik uzun dönemli dayanışma hedefiyle ' Elidor X TOG Genç Kadın Destek Merkezleri'ni hayata geçiriyor. Projenin tanıtıldığı toplantıda Unilever Türkiye, Orta Asya, İran Güzellik ve Sağlık Lideri Natali Kasap, Toplum Gönüllüleri Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ve proje elçisi Karsu projenin detayları hakkında bilgi verdi.

17-25 YAŞ ARASI GENÇ KADINLARA YÖNELİK DUYGUSAL VE SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARINA ODAKLANILACAK

Elidor'un 2021 yılında genç kadınların güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı 'Kendi Yolumuzda' projesinin devamı niteliğindeki merkezler Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'da kuruluyor. Merkezlerde TOG uzmanları tarafından oluşturulan programlar ile depremden etkilenen 17-25 yaş arası genç kadınlara yönelik duygusal ve sosyal destek çalışmalarına odaklanılacak. Genç Kadın Destek Merkezleri aracılığıyla 25 bin kadına destek olunması hedefleniyor.

KENDİ YOLUMUZDA DAYANIŞMA ANITI HAZIRLANDI

Genç Kadın Destek Merkezleri'nin yanı sıra deprem bölgesine yönelik dayanışmanın önemine dikkat çekmek için yapay zeka öğrenmesiyle bir dijital anıt da hayata geçiriliyor. Bölgeden genç kadınların yaptıkları dayanışma temalı resimler, Karsu'nun projeye özel hazırladığı beste ve Elidor'un instagram sayfası üzerinden gönderilecek dayanışma mesajları yapay zeka öğrenmesi aracılığıyla birleştiriliyor. Yapay zeka öğrenmesiyle ortaya çıkacak dijital video eser Beşiktaş Akaretler'de kurulan 'Kendi Yolumuzda Dayanışma Anıtı'nda 12 Haziran tarihine kadar sergilenecek ve gönderilen umut temalı mesajlar, kurulan ekranlar aracılığıyla deprem bölgesindeki genç kadınlarla da paylaşılacak.

"DAYANIŞMAYLA BİRLİKTE İYİLEŞECEĞİZ"

Gazeteci Esin Övet'in moderatörlük yaptığı toplantıda projeye yönelik bilgi veren Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Güzellik ve Sağlık Lideri Natali Kasap şöyle konuştu:

"Bölgedeki kız kardeşlerimiz için afet öncesi dönemde dahi zorlu geçen gelecek yolculuğu artık çok daha farklı engelleri ve acıları da barındırıyor. Dayanışmayla, aramızdaki bağın gücüyle, ne kadar zaman alacaksa o kadar zamanda birlikte iyileşeceğiz. Elidor X TOG Genç Kadın Destek Merkezleri ve TOG gönüllüleri buna imkan yaratmak için kız kardeşlerimizin yanında olacak. Beşiktaş Akaretler'de yapay zeka aracılığıyla oluşturacağımız "Kendi Yolumuzda Dayanışma Anıtı" ile de dayanışmayı büyütmeyi hedefliyoruz. Deprem bölgesinden genç kadınların yaptıkları resimleri, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından Elidor instagram sayfasına gönderilen dayanışma mesajları ve Karsu'nun projeye özel bestesiyle yapay zeka aracılığıyla bir araya getiriyoruz. Ortaya çıkacak dijital "Kendi Yolumuzda Dayanışma Anıtı" ile umut ve dayanışma duygusunun deprem bölgesinde bulunan genç kadınlara aktarılmasını hedefliyoruz. Gönderilecek mesajlar, deprem bölgesinde kurduğumuz ekranlar aracılığıyla bölgedeki genç kadınlarla da paylaşılacak. TOG ile 2021 yılından bu yana genç kadınları hayallerine giden yolda desteklediğimiz Kendi Yolumuzda projesinin devamı niteliğindeki bu projeyle birlikte Elidor olarak 50 yıldır olduğu gibi anlamlı ve değer yaratan çalışmalar için desteğimizi sürdüreceğiz."

"UMUTSUZLUĞA KAPILIRSAN, DAYANIŞMAYI HATIRLA"

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ise dayanışmanın iyileştirici gücüne vurgu yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Hepimizi derinden sarsan depremin ardından, dayanışmanın en güzel örneklerine şahit oluyoruz. TOG olarak depremin ardından afetten etkilenen milyonlarca kişiye destek olabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elidor ile genç kadınların eğitim ve gelecek hayallerine destek olduğumuz Kendi Yolumuzda projesi kapsamında bu kez deprem bölgesindeki gençler için harekete geçtik. Açacağımız dört merkezde, sosyal ve duygusal destek atölyeleriyle genç kadınların yeniden atacağı umutlu ve güçlü adımlara eşlik edeceğiz. Elidor ile böyle anlamlı bir projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Dayanışmanın iyileştirici gücüne inanıyoruz ve her zaman 'umutsuzluğa kapılırsan, dayanışmayı hatırla' diyerek bu dayanışmaya herkesi davet ediyoruz. Kadınlar bir araya gelip sohbet edebilecek, dertleşebilecek. Tabi ki bununla sınırlı kalmıyoruz. Başta toplumsal cinsiyet eşitliği olmak üzere kadınların kendi haklarıyla ilgili farkındalıklarını artırmak istiyoruz. 17-25 yaş arası genç kadınlar odağımız o yüzden iş başvurusunda nelere dikkat etmeleri gerekiyor, kendini nasıl ifade etmesi lazım gibi soruların cevaplarını bulacağı eğitimler de olacak. Eğitimde desteğe ihtiyaçları var çünkü ne kurs merkezi kaldı ne de öğretmenleri bir kısmı hayatını kaybetti bir kısmı da başka şehirlere göç etti. İşte biz sınava hazırlanan genç kadınlara da destek olacağız."

"ORTAK ACILARDAN ORTAK UMUTLAR YARATACAĞIZ"

Projenin iletişim elçiliğini üstlenen Karsu da şunları söyledi:

"Acıları paylaşmanın önemine inanıyorum. Bu projenin amaçlarından en önemlisi ortak acılardan ortak umutlar yaratmak. Yaşadığım duyguları bir beste ile ifade etmek istedim ve projeye özel bir beste armağan ettim. Depremin acısını derinden yaşayan biri olarak bestemin bu acıyı umuda çevirmek için bir katkı sunmasını diliyorum. Deprem bölgesindeki genç kadınların resimlerinin dayanışma mesajları ve bestemle birleşiminden oluşturulan Kendi Yolumuzda Dayanışma Anıtı'nın da bu projeyle herkese geçen kız kardeşlik duygusu için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Depremin üzerinden 5 ay geçti, ailede çok kaybımız oldu. Bu kadar acının içinde umut yaratmayı amaçlıyoruz. Genç kızlar umutla yollarına devam etsinler istiyoruz. Bunun için dayanışma içinde olup destek vermeliyiz. Şimdi hayata geçirdiğimiz projeyle genç kızlara inanılmaz güzel bir umut verebiliriz. Uzun zamandır piyano çalmak istememiştim. Elidor için yaptığım bestede söz yok. Bazen söz bulamıyorum. Söz olmayan yerde sanat ve hisler geliyor. Şarkının adı da 'umut' oldu. Şu anda ailem köyde görüşüyorum onlara neye ihtiyacınız var diye soruyorum; 'aman bizi unutmasınlar' diyorlar. Hayat devam ediyor ama bölgede hala çok fazla şeye ihtiyaç var. Asıl yardımların şimdi başlaması lazım."