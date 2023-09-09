Depremden etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te bu yıl da üniversiteler doldu

CEBRAİL CAYMAZ/OKAN COŞKUN/MÜSLÜM ETGÜ - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'teki üniversitelerin yeni akademik yılda doluluk oranları dikkati çekiyor.

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, AA muhabirine, üniversiteyi tercih oranının geçen yıla nazaran arttığını söyledi.

Bölgede deprem olmasına rağmen öğrencilerin Gaziantep Üniversitesini tercih ettiğini anlatan Sarıbıyık, "Ön lisansta yerleşme oranımız yüzde 100, lisansta ise yerleşme oranı yüzde 99 gerçekleşti. Geçen yıl lisansta yüzde 97, ön lisansta ise yüzde 99,5 seviyesindeydik." dedi.

Kontenjanın dolmasından mutlu olduklarını belirten Sarıbıyık, şöyle devam etti:

"Bu yıl lisansta 3 bin 776 kontenjanımız vardı, 3 bin 763 öğrencimiz yerleşti. Ön lisansta ise 4 bin 430 kontenjanımız vardı, kontenjan sayısını aşarak 4 bin 545 öğrencimiz yerleşti. Deprem sebebiyle bu bölgedeki öğrencilerimizin bu bölgelerdeki üniversitelere tercih yapmaları dolayısıyla, oradan gelen öğrencilere baktığımızda lisansta 954 kontenjanımız vardı, 916 kayıt gerçekleşti. Ön lisansta ise 1125 kontenjanımız vardı, 1125 olarak gerçekleşti."

HRÜ'de doluluk yüzde 98 oldu

Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesinde (HRÜ) ise depreme rağmen doluluk yaklaşık yüzde 98 oldu.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, tercih oranlarında geçen yıla göre artış yaşandığını belirtti.

Şanlıurfa'nın da depremden etkilenmesine karşın öğrencilerin Harran Üniversitesini yüksek oranda tercih ettiğini dile getiren Güllüoğlu, "Ön lisans programlarımızda üniversitemize yerleşme oranımız yüzde 100, lisans bölümlerimizde ise yüzde 95,6 olarak gerçekleşti. Lisans bölümlerimizde geçen yıla göre yüzde 2 artış oldu. Bunun yanı sıra deprem kontenjanı sebebiyle normal kontenjanımızın üzerinde bir öğrenci alımı gerçekleştirdik." dedi.

Geçen yıl lisansta 2 bin 404 kontenjanın 2 bin 253'ünün, ön lisansta ise 3 bin 166 kontenjanın tamamının dolduğunu bildiren Güllüoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yıl lisans bölümlerimizdeki 3 bin 272 kontenjanımıza 3 bin 127 öğrencimiz yerleşti. Ön lisans programlarımızda ise 4 bin 118 kontenjanımız vardı, adaylarımız kontenjanımızın tamamını doldurdu. Yükseköğretim Kurulumuzca bölgemizdeki öğrencilerimizin depremin etkisini gösterdiği illerdeki üniversiteleri tercih etmeleri adına deprem kontenjanı oluşturulmuştu. Deprem kontenjanından lisans bölümlerimize 635 kontenjan ayrılmıştı, 592 adayımız üniversitemizi tercih etti. Ön lisans programlarında ise 790 kontenjanımız vardı, kontenjanımızın tamamına yerleşme gerçekleşti. Ayrıca üniversitemizde bu yıl 5 yeni programımızı açtık. Bu programlarda da yüzde 100'lük doluluğa ulaştık. Uluslararası öğrenci olarak 3 bin 164 başvuru oldu. 873 uluslararası öğrenci kontenjanımızın 795'i üniversitemize yerleşti."

Üniversitenin büyümeye devam ettiğini kaydeden Güllüoğlu, "Hem yabancı uyruklu öğrencilerimiz hem de ülkemizdeki üniversite sınavımızın sonuçlarına göre hızlı büyüyen ve oldukça yoğun tercih edilen bir üniversite haline gelmiş bulunmaktayız. Tüm üniversite yönetimi ve hocaları olarak üniversitemizin başarı çıtasını daha yükseğe taşımak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi bu yıl da doldu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir, 6 Şubat'taki depremlerde öğrencilerinden 11'inin hayatını kaybettiğini söyledi.

Üniversitede iki binada hafif hasar olduğunu, eğitimi etkileyecek bir durum bulunmadığını, ufak çaplı tadilatların sürdüğünü belirten Aldemir, üniversitenin yeni akademik yıla hazır olduğunu ifade etti.

Aldemir, "Bu yıl 4 bin 109 kontenjanımız vardı. Bu kontenjanların yüzde 99,6'sı doldu diyebiliriz. Tabii bu sayıya konservatuvarı da özel yetenekle öğrenci alan BESYO'yu da ekliyoruz. Dolayısıyla yaklaşık yüzde 100'lük doluluğa ulaştık diyebiliriz. Geçen yıl 2 bin 767 öğrenci üniversitemize kayıt yaptırmıştı. Bu sene yaklaşık yüzde 50 artıştan söz edebiliriz. Uluslararası öğrencilerle ve ikinci yerleştirmeyle yüzde 100'ü yakalayacağımıza inanıyoruz." dedi.

Üniversitede geçen yıl da yüzde 100 doluluğa ulaştıklarını belirten Prof. Dr. Aldemir, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla üniversitemiz 2 yıldır tam doluluk oranını yakalıyor. Bu sene kontenjanımız arttı. Yeni bölümler açıldı, yeni bölümlere öğrenci kontenjanı verildi. Olan bazı bölümlerin de kontenjanları artırıldı. Bir de bizim lisansüstü enstitümüz var. Doktora, yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarımız var. Orada da ciddi bir öğrenci mevcudiyeti söz konusu. Şu anda 7 ana bilim dalında doktora programımız mevcut. 21 ana bilim dalında yüksek lisans programımız, 5-6 ana bilim dalında da tezsiz yüksek lisansımız mevcut. Orada da doluluk oranlarını yakaladık."

Şu an yaklaşık 13 bin 700 öğrencilerinin olduğunu bildiren Aldemir, "59 ülkeden 768 öğrenciye kabul mektubu verdik. Bu öğrenciler de aramıza katılırsa misafir öğrenci sayımız biraz daha artacak diye umut ediyoruz. Latin Amerika ülkelerinden de ilk defa bu yıl öğrenci kabul ettik. Çin'den, Almanya'dan, Fransa'dan, İsveç'ten, Rusya'dan, Afrika'dan, Türki Cumhuriyetler'den ve Orta Doğu'dan çok sayıda öğrencimizin olmasını bekliyoruz." diye konuştu.