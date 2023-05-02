Depremden etkilenen Diyarbakır'da iki noktada enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerde etkilenen Diyarbakır'da, iki noktada enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Depremden etkilenen Diyarbakır'da iki noktada enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

DİYARBAKIR - Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerde etkilenen Diyarbakır'da, iki noktada enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 şehirden biri olan Diyarbakır'da 1'i boş 7 yapı yıkıldı. Bu yapılarda 400 depremle birlikte arama çalışmaları tamamlandıktan sonra enkaz kaldırma işlemleri titiz bir şekilde yürütüldü. Merkez Yenişehir ilçesinde yıkılan Galeria İş Merkezi'nde 89 kişi hayatını kaybetti. Galeria İş Merkezi ve Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan toplam iki noktada enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Saha şefi Hivzullah Yetüt, geldikleri günden beri gayretli bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Emniyet ve büyükşehir belediyesi ile koordineli çalıştıklarını belirten Yetüt, "Şu anda burada yüzde 40'ı kaldı. Bunun da nedeni şu; insanlarımızın özel eşyası var. Onları kırmadan, dökmeden güzel bir şekilde eleyip teslim ediyoruz" dedi.

Galeria İş Merkezi ve Huzurevleri'nde yıkım çalışmaları devam ettiğini aktaran Yetüt, "Diyarbakır'da yıkımlar yeni yeni başlıyor. Yaklaşık 8 bin binada hasar vardır. Bunu bize söyleyen büyükşehir belediye başkanımız. Onlar bize yeri söyleyecek. Bizler de peyder pey çalışmamızı yürüteceğiz" ifadelerinde bulundu.