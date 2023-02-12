Depremden etkilenen bölgelere yardım seferberliği sürüyor

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce'den "asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor.

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce'den "asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Zonguldak'ta Valilik tarafından başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

Ereğli Sivil Toplum Platformunca hazırlanan aşevi tırı, AFAD koordinesinde deprem bölgesinde günlük 2 bin 500 kişiye yemek verebilmek için dualarla deprem bölgesine ddğru yola çıktı.

Ereğli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesine 44 tır, 7 kamyon, 2 kamyonet ve diğer araçlarla ısıtıcı, battaniye, su, temel gıda ve hijyen malzemeleri ile kışlık kıyafetlerin gönderildiği bildirildi.

Sakarya

Adapazarı Belediyesince deprem bölgesine 1 tır dolusu daha yardım malzemesi gönderildi.

Sakarya Sağlık Çalışanları ve Emeklileri Derneği (SASÇED) de bölgeye ilaç desteğinde bulundu.

Serdivan Belediyesince vatandaşların desteğiyle toplanan yatak yardımları ise Adıyaman'da depremzedelere ulaştırıldı.

Kocaeli

Kocaeli'de Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD koordinasyonunda toplanan yardım malzemeleri tırlarla afet bölgesine gönderiliyor.

Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları, İzmit'teki Ayni Yardım Toplama Merkezi'ne malzeme götürmeye devam ediyor.

Belediye personeli ve gönüllülerden oluşan görevliler, merkeze ulaşan yardımları tasnif ederek tırlara yüklüyor.

Şu ana kadar battaniye, ısıtıcı, hijyen malzemeleri gıda ve kıyafet yüklü 329 yardım tırı deprem bölgesine hareket etti.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Defne ilçesinde AFAD koordinesinde 1000 çadırlık barınma merkezi oluşturulması için altyapı çalışması gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 30 dönümlük arazide iki etap halinde kurulacak ve 1000 çadırın yer alacağı alanın altyapı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi ile Başiskele Belediyesinin iş makineleriyle yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çadır kent kurulumuyla ilgili AFAD'la beraber çalışacaklarını kaydetti.

Defne'de yaklaşık 30 dönümlük alanda çadır kent oluşturacaklarını aktaran Büyükakın, "1000 afet çadırı kurulacak. Altyapı için çalışıyoruz. Burada çadırlar kurulacak, yemekhaneler yapılacak, çocuklar için oyun alanı ve kreş olacak." ifadesini kullandı.

Büyükakın, çalışmalar tamamlandığında depremzedelerin tuvalet ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanacağını, toplu bir yaşam alanı oluşturulacağını belirtti.

Bolu

Bolu Valiliği, depremden etkilen 10 ile toplam 303 araç yardım gönderildiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem bölgesine yardımların devam ettiği belirtildi.

Şu ana kadar deprem bölgesine 166 tır, 105 kamyon ve 32 diğer araçlarla 26 konteyner, 180 çadır, 11 bin 429 battaniye, 32 bin 194 kıyafet, 7 bin 934 ısıtıcı, 622 bin 754 su, 273 bin 188 gıda kolisi ve 999 bin 883 kilogram odun gönderildiği kaydedildi.

Düzce

Düzce'de orman köylüleri depremlerden etkilenen bölgelere 4 tır yakacak odun ve 1 tır kömür yardımı topladı.

Depremler nedeniyle evleri yıkılan veya zarar gören vatandaşlar ile bölgede arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekiplerin ısınabilmesi için Akçakoca ilçesinde orman köylüleri, odun ve kömür sevkiyatı için kampanya düzenledi.

Sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrının ardından Akçakoca ve Kocaali belediyelerin desteğini de alan ekipler, 150 kişilik ekiple çalışarak 4 tır odun hazırladı ve gelen yardım paralarıyla da 1 tır kömür satın aldı. Hazırlanan tırlar Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya illerine dağıtım için hazırlandı.

Karabük

Karabük'te depremlerden etkilenen vatandaşlar için uyku tulumu üretiliyor.

Bayır Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde Karabük Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerler ile gönüllüler, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için hummalı bir çalışma başlatarak uyku tulumu dikiyor. Merkezde ayrıca, deprem bölgesine gönderilecek kefenler de hazırlanıyor.

Vali Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile kursu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Gürel, depremin ilk anından itibaren bölgeye çok sayıda ekipman gönderdiklerini söyledi.

Hayırseverler tarafından ayni ve nakdi yardımların yapıldığını aktaran Gürel, "Dün itibarıyla 223 tır ve kamyon malzemeyi bölgeye naklettik. Kurumlarımız da hemen teyakkuza geçerek her türlü personel desteği sağlandı. Elimizden gelen ne varsa bunları ortaya koymaya çalıştık. Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı birliği tamamen bölgeye kaydırıldı. Buna benzer birçok çalışma devam ediyor." dedi.

Gürel, soğuktan korunmak için Karabük Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri bünyesinde uyku tulumu dikimine başlandığını dile getirerek, "Şu an günlük 100 uyku tulumu dikiliyor. Bu rakam 500'e kadar çıkacak. Mesleki ve Teknik Anadolu liselerimiz ayrıca bölgedeki soba ihtiyacını karşılamak için soba yapımını sürdürüyor." diye konuştu.