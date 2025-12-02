Depremden Etkilenen Bölgeler için Hibe Teklif Çağrısı Yayınlandı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı koordinasyonunda Depremden Etkilenen Bölgelerde Yerel Kamu Hizmetleri için Katılımcı, Kapsayıcı ve Yeşil İyileştirme Projesi (PACE) için hibe teklif çağrısı yayımlandı.

AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AB Başkanlığı koordinasyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Vilayetler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle yürütülen ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından uygulanan PACE kapsamında, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen 11 ildeki sivil toplum kuruluşları ve iş destek kuruluşlarının yerel yönetimlerle işbirliğiyle yapacakları yaklaşık 40 projeye en az 50 bin, en fazla da 200 bin avro hibe desteği verilecek.

Türkiye'de kayıtlı sivil toplum kuruluşları ve iş destek kuruluşlarının başvurabileceği proje için başvuru süreci, 16 Ocak saat 18.00'e kadar devam edecek.

Başvuru koşulları, kriterleri ve formlarını içeren bilgiye "https://siviltoplumsektoru.ab.gov.tr/pace-projesi-hibe-duyurusu-yayimlandi/" adresinden ulaşılabilecek. Başvurular "pace@giz.de" e-posta adresine gönderilecek.

Bu çerçevede Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da toparlanma çalışmalarına ve uzun vadeli dayanıklılığına katkıda bulunacak yerel odaklı projeleri desteklemeyi amaçlayan hibe teklif çağrısı dün yayımlandı.

PACE, hibe teklif çağrısıyla sivil toplum kuruluşları ve iş destek kuruluşlarını, depremden etkilenen bölgelerde ekonomik dayanıklılığı, çevresel sürdürülebilirliği ve sosyal katılımı teşvik eden teklifler sunmaya davet ediyor.

Çağrıya başvuracak kuruluşların, 11 ili kapsayan PACE Proje alanındaki büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile il özel idareleri de dahil olmak üzere, yerel yönetimlerle işbirliği yapmaları bekleniyor.

PACE Projesi kapsamında finanse edilecek yaklaşık 40 projenin her birine en az 50 bin, en fazla da 200 bin avro tutarında hibe desteği sağlanacak.

Tekliflerin değerlendirilmesinde depremlerden en fazla zarar gören Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde uygulanması hedeflenen başvurulara öncelik verilecek.

Hibe teklif çağrısının ve başvuru süreçlerinin tanıtımı amacıyla uygulayıcı kurum GIZ tarafından Türkçe ve İngilizce olarak 9 Aralık'ta Adıyaman ve Hatay'da ve 10 Aralık'ta Kahramanmaraş ve Malatya'da bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. Bu kapsamda 15 Aralık'ta çevrim içi bilgilendirme toplantısı da düzenlenmesi bekleniyor. Bu toplantılara katılım için elektronik kayıt formunun doldurulması gerekiyor.

Avrupa Birliği (AB) ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığının ortak finansmanıyla başlatılan PACE Projesi, yerel kamu hizmetlerinin kapsayıcı ve sürdürülebilir şekilde sunulmasını destekleyerek deprem sonrası iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Depremden etkilenen yerel yönetimlerin hizmet sunum kapasitesini artırmak ve iyileştirme çalışmalarına sivil toplum ile iş dünyasının katılımını sağlamak, projenin iki özel amacını oluşturuyor.