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Depremden etkilenen 1 milyon 25 bin 291 kişiye psikososyal destek sağlandı

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Depremden etkilenen 1 milyon 25 bin 291 kişiye psikososyal destek sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 1 milyon 25 bin 291 kişiye psikososyal destek sağlandığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 1 milyon 25 bin 291 kişiye psikososyal destek sağlandığını bildirdi.

Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen illerimizde, şu ana kadar 3 bin 772 personelimizle 691 bin 388 vatandaşımıza, deprem bölgesi dışındaki illerimizde ise 3 bin 620 personelimizle 333 bin 903 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sağladık."

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Derya Yanık Twitter Aile Güncel Haberler

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