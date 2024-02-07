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Çinli Arama Kurtarma Ekipleri Türkiye'deki Deprem Bölgesinde Çalışmalarını Sürdürüyor

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Türkiye'de yaşanan büyük depremlerin yıldönümünde, Çinli arama ve kurtarma ekipleri, Hatay ve İstanbul'da çalışmalarına devam ediyor. Çinli ekipler, enkaz altındaki insanları kurtarmak için büyük bir çaba sarf etmiş ve Türk halkının takdirini kazanmıştı. Devlet tarafından üstün fedakarlık madalyası ile ödüllendirilen ekipler, deprem konusunda Çin'den öğrenilecek çok şey olduğunu belirtiyor.

ÇEKİM TARİHİ: Arşiv görüntüleri/5 Şubat 2024

1. Hatay'da depremden etkilenen bölgelerin çeşitli görüntüleri (Şubat 2023)

2. Hatay'da deprem bölgesinde çalışmalar yürüten Çin arama kurtarma ekiplerinin çeşitli görüntüleri (Şubat 2023)

3. Çin arama kurtarma ekibine Ankara'da Üstün Fedakarlık Madalyası veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (25 Nisan 2023)

4. İstanbul'da Kapalıçarşı'da yürürken deprem bölgesindeki yardımları nedeniyle halk tarafından alkışlanan Çinli arama kurtarma ekibi (Şubat 2023)

6. Tuncay Taymaz'ın çeşitli görüntüleri

Bir yıl önce 53.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği iki depremle sarsılan Türkiye yakın tarihinin en kötü felaketini yaşadı.

Trajedinin yıldönümü için törenler düzenlenirken bölgedeki birçok kişi, yardımlarına koşan Çinli arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını dün gibi hatırlıyor.

Çin Arama ve Kurtarma Ekibi'nin 82 üyesi, Mavi Gök Kurtarma Ekibi gönüllüleri ve diğer sivil yardım gruplarından oluşan Çinli ekipler, enkaz altındaki yaşamları kurtarmak için zamana karşı yarışmıştı.

Üstün gayretleri sayesinde Türk halkı ve hükümetinin saygı ve minnettarlığını kazanan bu ekiplere, devlet üstün fedakarlık madalyası verilmişti.

"Yaptıkları cansiparane çalışmaları hep beraber izledik."

Deprem bölgesinde araştırma ve analiz yaparak yaklaşık üç ay geçiren Taymaz, Çinli ekiplerin operasyonlarını gözleme şansına sahip olmuş.

"Deprem sismolojisi, deprem zararlarının azaltılması, deprem dirençli şehirlerin yapısal dönüşümünün sağlanması, bilimsel anlamda, arama ve kurtarma, fiziksel altyapı anlamında ve arazide ekipman kullanımı, teknoloji kullanımı olmak üzere deprem konusunda Çin'den öğreneceğimiz çok şey var."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul ve Hatay'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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