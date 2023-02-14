Depremden Bir Hafta Sonra Halep'te Travma Sürüyor

6 Şubat'ta gerçekleşen ve Türkiye ve Suriye'yi vuran yıkıcı depremlerin üzerinden bir hafta geçti.

6 Şubat'ta gerçekleşen ve Türkiye ve Suriye'yi vuran yıkıcı depremlerin üzerinden bir hafta geçti. Halep'te hayatta kalanlar yaşamlarına devam etmeye çalışsa da, travma devam ediyor.

ANONS (İngilizce): HUMMAM SHEIKH ALI, Xinhua muhabiri:

"Herkese merhaba. Hala Halep şehrinde depremin olduğu bölgelerden bildiriyoruz. Bugün, geçen hafta ülkeyi vuran depremde hasar gören evlerden birini ziyaret edeceğiz. Burada yaşayanlardan biriyle buluşacağız. Bizi evine götürecek. Onunla konuşacağız ve ona hikayesini, ne hissettiğini ve diğer her şeyi soracağız. İşte Abu Abdu burada bizimle.

Bu bölgeye Maşarka deniyor. Buradaki binalardan biri çöktü ve çevredeki binalarda da hasar meydana geldi. İşte bu bina da Abdu'nun yaşadığı yer.

Hem binada, hem de çevresinde hasar olduğunu görebiliyoruz. Bu bina cephesini kaybetmiş durumda ancak güvenlik ekiplerinin bölgeyi incelemesi ve buradaki bazı binaların hala yaşanabilir olduğuna karar vermesi üzerine insanlar evlerine kısa süre önce geri döndü. İnsanlar hala burada yaşayabilir.

Abdu'nun evine giriyoruz. Gördüğümüz gibi hasar hala net ve taze. Abdu ailesiyle birlikte burada kalmaya devam ediyor.

Depremde ailesiyle güvende olmasına rağmen çok şeyini kaybetti. Evinde çok şeyini kaybetti, çok şey hasar gördü. Evine tadilat yaptırıp eski haline getirebilmesi için desteğe ihtiyacı var.

Abdu, yanlarındaki binada, enkaz altında kalanları ya da cenazeleri çıkarıp yardım ederken çok zor anlara şahit olduklarını ve bunları hayatı boyunca unutamayacağını söylüyor.

Çocuklarının hepsinin travma geçirdiğini de belirten Abdu, yoldan geçen büyük bir arabanın sesi gibi herhangi bir ses duyduklarında çocuklarının çok korktuğunu ifade ediyor. Bu yüzden Abdu evindeki hasarla, son günlerin hatırasıyla ve çocuklarının travmasıyla mücadele etmek zorunda.

Abdu, evinde meydana gelen hasardan sonra şimdi eşi ve çocuklarıyla birlikte bu odadaki minderlerin üzerinde uyuyor. Abdu, buranın çok soğuk olduğunu söylüyor. Elektrikleri olmadığından onlar için gerçekten zor olacak.

Abdu, yaşananlardan sonra yapmaları gereken tek şeyin kadere inanmak ve yollarına devam etmek olduğunu söylüyor. İşte dediğimiz gibi, bu Halep'in hikayelerinden sadece biri. Elbette bunun gibi yüzlerce, binlerce hikaye var.

Bunları size, geçen hafta meydana gelen depremde, Suriye'deki diğer bölgeler arasında en çok etkilenen yerlerden biri olan Halep'ten aktarıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Halep'ten bildiriyor. (XHTV)