DEPREMDEN 83 SAAT SONRAN ENKAZDAN ÇIKARILDI, HASTANEYE ALKIŞLARLA GÖNDERİLDİ

HATAY'ın Antakya ilçesinde depremden yıkılan binanın enkazı altında kalan Arif Kuzuluk, arama kurtarma ekiplerince depremden 83 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Kuzuluk, ambulansa alkışlarla götürülürken, hastanede tedavi altına alındı.

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi, İnönü Bulvarı 15'nci sokak üzerindeki 6 katlı bir apartman, depremde yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları sırasında binadan sesler geldiğini tespit eden ekipleri, binanın ön kısmından saatler süren çalışma sonucu bir koridor açmayı başardı. Asansör boşluğundan giren ekipler, yıkılan apartmanın enkazında kalan Arif Kuzuluk'u depremin 83'ncü saatinde sağ olarak çıkardı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Kuzuluk, alkışlarla ambulansa taşınırken, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Aynı enkazda Kuzuluk'un annesi ve kız kardeşinin de olduğu tespit edildi. Arama-kurtarma ekipleri, anne ve kızı da çıkarabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.