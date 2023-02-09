DEPREMDEN 34 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI; ANNE VE BABASINI BEKLİYOR

HATAY'da oturdukları apartmanın depremde çökmesi sonucu enkaz altında kalan Enes Karasüleymanlıoğlu (21), arama-kurtarma ekiplerince 34 saat sonra hafif yaralı olarak çıkarıldı. Annesi ve babası halen enkaz altında olan Karasüleymanlıoğlu, umutla bekleyişini sürdürdüğünü ifade ederek, 'Beni enkazdan 34 saat sonra çıkardılar. Şimdi annem ve babam içeri de onları bekliyorum. Yanımdaki mobilyanın kumaşını taşla söküp ayaklarıma ve boynuma sardım. Soğuktan böyle korundum' dedi.

Hatay'da meydana gelen depremde Defne Mahallesi'ndeki 8 katlı ve 4 bloklu Farklı Yaşam Sitesi'nde 2 blok yerle bir oldu. Arama kurtarma ekiplerince yapılan çalışmada, A Blok 5'nci kattaki dairede annesi ve babasıyla birlikte kalan Enes Karasüleymanlıoğlu, depremden 34 sonra enkazdan çıkarıldı. Hafif yaralanan Karasüleymanlıoğlu'nun annesi ve babasına ise henüz ulaşılamadı. Enkaz başından ayrılmayan Enes Karasüleymanlıoğlu, ailesinden gelecek iyi haberleri beklediğini söyledi. Arama-kurtarma çalışmalarını yakından izleyen Enes Karasüleymanlıoğlu, deprem sırasında kendisinin odasında olduğunu, annesi ve babasının ise yatak odasında bulunduğunu söyledi. Depremin ardından enkazın altında kaldığını ve 34'ncü saatte ekiplerin kendisine ulaştığını anlatan Enes Karasüleymanlıoğlu, 'Deprem olduğunda binaydım.Kendi odamdaydım, annem ve babam yatak odasındaydı. Beni enkazdan 34 saat sonra çıkardılar. Şimdi annem ve babam içeri de onları bekliyorum. Çok soğuktu, binadaki çatlaktan sürekli soğuk hava geliyordu. Yanımdaki mobilyanın kumaşını taşla söküp ayaklarıma ve boynuma sardım. Yanımda tahta ile set yapmaya çalıştım. Bağırırken sesim gitti, sesimi duyurmak için taşla, tahtalara vurdum. Oturdum beklemek zorundaydım, yapacak bir şeyim yoktu' dedi.

'DÜKKAN YAPMAK İÇİN KOLONLARI KESMİŞLER'

Dört bloklu sitede 2 binanın depremde yıkıldığını, diğer ikisinin ise ayakta olduğunu ifade eden Karasüleymanlıoğlu, yıkılan bloklarda giriş katların dükkan yapılması için kolonlarının kesildiğini öne sürdü. Bu nedenle iki binanın depremde yerle bir olduğunu iddia eden Enes Karasüleymanlıoğlu, 'Bizim sitemiz 4 bloktan oluşuyor. Arkadaki 2 bina yıkılmadı, bizim öndeki 2 bina yıkıldı. Arkada yıkılmayan binaların altlarında evler var. Bizim iki binada duyduğuma göre dükkanlar için kolonları kesmişler. Ev olan binalar ayakta, girişleri dükkan yapılan 2 bina yıkıldı. Kolonları kesmişler. Ben enkazdan çıktım ama annem ve babam hala içerde' diye konuştu.

MAHALLEDE, ARAMA-KURTARMA SÜRÜYOR

Hatay'ın Defne Mahallesi'nde çok sayıda bina deprem nedeniyle yıkıldı. Enes Karasüleymanlıoğlu'nun anne ve babasının olduğu Farklı Yaşam Sitesi dışında birçok binada enkaz altında kalanlar için arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor. (DHA)