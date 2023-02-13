DEPREMDEN 182 SAAT SONRA GELEN MUCİZENİN ADI; 13 YAŞINDAKİ KAAN OLDU

HATAY'ın Antakya ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalan 13 yaşındaki Kaan Kuruoğlu depremden 182 saat sonra kurtarıldı. Kaan'ın elini tutup sıkmasını isteyen itfaiyeci, Sık, bak gözünü seveyim, burada kaç kişi seni kurtarmaya geldik Kaan? sözleri duygulandırdı.

Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında çalışma yapan ekipler, ısıya duyarlı termal kamera ile yaptıkları kontrolde canlı ibaresi tespit ederken, ses de aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile Kaan Kuruoğlu'na ulaşıldı. Sağlık ekipleri, Kaan'a enkaz altında damar yolu açtı. Bir itfaiyeci Kaan'ın elini tutup sıkmasını isteyerek, Sık, bak gözünü seveyim, burada kaç kişi seni kurtarmaya geldik Kaan? diye seslendi. İtfaiye görevlisinin bu sözleri alanda enkaz başında bulunanları duygulandırdı. Saatler süren çalışmanın ardından Kaan enkazdan çıkarılarak ambulansa taşınırken, büyük mutluluk yaşandı. Kaan ambulansa taşınırken de itfaiyecinin elini bırakmadı. Hastaneye kaldırılan Kaan tedavi altına alındı.

MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ YAKANLARININ EVİNDE DEPREME YAKALANDI

Enkaz alanında bulunanlar, mucizeyi gerçekleştiren arama kurtarma ekiplerine Helal olsun size diye seslenirken, kurtarma ekipleri de birbirlerine sarılarak bir can daha kurtarmanın sevincini paylaştı. Kaan'ın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden Hatay'daki yakınlarının yanına misafirliğe geldiği öğrenildi. (DHA)