DEPREMDEN 1 GÜN ÖNCE BABALARINI KAYBEDEN 2 KARDEŞ, KAHRAMANMARAŞ'TA HAYAT KURTARDI

BATMAN'da depremlerden 1 gün önce babalarını kaybeden 2 kardeş, gönüllü olarak gittikleri Kahramanmaraş'ta 'Efe' isimli bir genci enkaz altından kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 1 gün önce, babalarını kaybeden Ersin ve Ferdi Şahin isimli kardeşler, 9 Şubat'ta gönüllü olarak kendilerine ait iş makinesi ile Kahramanmaraş'a geldi. Depremde yıkılan Buket Apartmanı'nın enkazında çalışan 2 kardeş, dün saat 12.00 sıralarında bir ses duydu. Diğer ekiplerle birlikte sesin yoğunlaştığı alanda çalışan 2 kardeş, 2 saat sonra Efe isimli bir genci enkazdan sağ çıkardı. Ferdi Şahin, "Sason'dan gelen güvenlik korucuları ile birlikte buraya geldik. Enkazda duyulan ses üzerine AFAD ekiplerine haber verip, çalışmaya başladık. Efe isminde genç bir vatandaşı el birliğiyle enkaz altından çıkardık. Hala umut var" dedi.(DHA)