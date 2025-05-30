Depremdeki Enkazdan Eşya Zimmetine Geçiren Polis Memuruna Dava Açıldı

Adana'da depremde yıkılan İhsan Bayram Sitesi C Blok'un enkazından çıkan altın ve ziynet eşyalarını zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 11 yıl 11 aydan 30 yıl 12 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 82 kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki İhsan Bayram Sitesi C Blok'un enkazından çıkartılan altın ve ziynet eşyalarını düzenlediği sahte evrakla zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanan E.C. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Devlet memurluğundan çıkarılan eski polisin, "koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçirme" suçunda 9 yıl 6 aydan 22 yıl 5 aya, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 2 yıl 5 aydan 8 yıl 7 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın, yıkılan binanın enkazındaki ziynet ve hatıra eşyalarının çıkartılması ile tasnifinde görevlendirildiği belirtildi.

E.C'nin eşyalardan bir kısmını ölen kişilerin yakınlarına teslim etmeyip zimmetine geçirdiği aktarılan iddianamede, sanığın olayın açığa çıkmaması için sahte tutanak hazırladığı bilgisine yer verildi.

İddianamede, depremde yakınlarını kaybedenlerden Ö.Ç'nin, enkazdan cenazesi çıkarılan annesi H.Ç'nin kolundaki altın bileziği polis memuru E.C'ye teslim ettiği, sanığın ise daha sonra bileziği Ö.Ç'ye geri vermiş gibi tutanak hazırladığı anlatıldı.

Sanığın, binada ölenlerden A.M.H'nin içinde 13 bin 500 lira olan çantasını teslim aldığı belirtilen iddianamede, E.C'nin parayı talep eden A.M.H'nin oğluna 3 bin lira verdiğini, müştekinin paranın tamamını istemesi üzerine "Gidin cenazenizle ilgilenin paranın peşine mi düştünüz?" yanıtını verdiği ifade edildi.

Verdiği altınların bazılarını geri almış

İddianamede, E.C'nin diğer eylemlerine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Sanığın, O.B'ye teslim edilen 5 bin dolar, 2 bin 800 avro, 23 bin lira, 16 cumhuriyet altını, 9 yarım altın, 22 ayar 6 altın bileziğin tutanağını değiştirdiği, daha sonra müştekiyi arayıp 'altınları yanlış teslim ettiğini ve daha sonra teslim edeceğini' söyleyip geri istediği ancak altınları alırken tutanak düzenlemediği ve daha sonra müştekiye teslim etmediği, H.Ş'nin evinin enkazında üzerinde çeyrek altın yer alan bileklik bulunduğu, müştekinin eşyayı teslim almak için sanığın daveti üzerine polis merkezine gittiği ancak sanığın 'Savcı öğleden sonra vermekten vazgeçti sabah gelmiş olsaydın verecektim' diyerek bilekliği teslim etmediği ve zimmetine geçirdiği tespit edilmiştir."

Müştekilerden F.Ö. ve O.Ö'nün de polis merkezine gidip depremde hayatını kaybeden oğulları ve gelinlerinin altın ile ziynet eşyalarının enkazda kaldığını bildirdiği aktarılan iddianamede, "Sanığın müştekilere 'altınlarınız bulundu, hepsini tek seferde vereceğiz' dediği ancak altınları vermediği, daha sonra müştekilerin kızı P.Ö'ye 2 bilezik verdiği, ardından da müştekilerin evine gidip 'savcının kesin talimatı var' diyerek bileziklerden birini tutanaksız şekilde geri aldığı tespit edilmiştir."

İddianamede, E.C'nin müştekilere ait değerli eşyaların tamamını veya bir kısmını teslim etmeyip uhdesine geçirerek "zimmet" suçunu işlediği, suçun açığa çıkmaması için "resmi evrakta sahtecilik" yaptığı belirtildi.

İfadesinde, hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 82 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı İhsan Bayram Apartmanı C Blok'un enkazından çıkan altın ve ziynet eşyalarını zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanan polis memuru E.C, devlet memurluğundan çıkarılmıştı.

Öte yandan, binanın yıkılmasına ilişkin tutuklanan inşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül ile tutuksuz sanık eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.