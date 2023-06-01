Depremde zarar gören araçlar Batman'da onarılıp sahiplerine teslim ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören araçlar, Batman'ın Sason ilçesine getirilerek depremzede ustalar tarafından onarılıp sahiplerine teslim ediliyor. Kaporta ustası Kadir Korkmaz, onarılan araçların hem depremzedelere yardımcı olduğunu hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazda zarar gören araçlar, Batman'ın Sason ilçesine getirilerek afetzede ustalar tarafından onarılıp sahiplerine teslim ediliyor.

Deprem bölgesinden Batman'ın Sason ilçesine getirilen hasarlı araçlar, yaşanan depremde evleri yıkılan Hatay'dan Sason ilçesine yerleşen depremzede ustalar tarafından onarılarak sahiplerine teslim ediliyor.

Yaşanan depremlerde hasar gören araçları onararak sahiplerine teslim ettiklerini belirten kaporta ustası Kadir Korkmaz, hurdaya dönen araçları onarmakla hem depremzedelere yardımcı olduklarını, hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti.

6 Şubat depreminde ağır hasar gören araçları Sason ilçesine getirerek burada tamir işlemlerini bitirdikten sonra tekrar sahiplerine teslim ettiklerini ifade eden Korkmaz, "Hurdaya gidecek bir aracı yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Kaportası veya başka bir arızası varsa gideriyoruz. Deprem bölgesinden kendi imkanlarımızla getirdiğimiz 10 aracı onarıp sahiplerine teslim ettik. Bazı arkadaşlarımızda kendi imkanlarıyla getirdiler, onları da onardık. Yeni gelenleri de şu anda onarıyoruz. Bundan sonra da getiren olursa her türlü yardımcı oluruz. Bizler de depremzede olduğumuz için onların halinden anlıyoruz. Hurdası yüz bin getiren bir aracı onardıktan sonraki değeri üç yüz bine kadar yükseliyor. Ailece burada çalışıyoruz. Babam, kardeşim ve ben burada çalışıyoruz. Kardeşim hemşirelik bölümü mezunu, atama beklerken o da burada bizimle çalışıyor" dedi.

"Depremden kaçarak buraya geldik; bizlere burada dükkan verdiler"

Yaşanan depremden kaçarak Sason'a yerleştiklerini aktaran oto tamir ustalarından Hanifi Korkmaz da, "6 Şubat depreminin ardından buraya taşınmak zorunda kaldık. Burada bizlere çeşitli imkanlar sağlayarak bizlere dükkan verdiler. Biz de burada deprem bölgesinden getirilen araçları tamir ediyoruz. Bu şekilde hem depremzedelere yardımcı oluyoruz, hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ben hemşirelik bölümünden lisans mezunuyum. Atamam yapılıncaya kadar burada aileme yardımcı olacağım. Gelen araçları burada sıraya koyup onardıktan sonra tekrar sahiplerine teslim ediyoruz" diye konuştu. - BATMAN