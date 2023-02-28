Depremde yolun yarılma anı güvenlik kamerasında Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolda yarık oluşması güvenlik kamerasına yansıdı. KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolda yarık oluşması güvenlik kamerasına yansıdı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Turan Özdemir Caddesi'nde yolda yarık oluştu. O anlar bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayrıca, marketin reyonlarının devrildiği, bilgisayar yazıcısının sağa sola savrulduğu anlar da yer aldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Adıyaman Güncel Haberler

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