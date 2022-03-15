Depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı davasında sanıklara 12,5 yıl hapis

İZMİR (DHA) - İZMİR'de depremde yıkılan 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı ile ilgili 1'i tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, müteahhit Şerafettin Ağar (71) ve fenni mesul Orhan Ayber'i (80) 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanık Ayber için sağlık sorunları bulunması nedeniyle tutuklama kararı vermedi.

Ege Denizi'nde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı'nda soruşturma kapsamında müteahhit Şerafettin Ağar ile fenni mesul Orhan Ayber, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ağar ile Ayber, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Yağcıoğlu Apartmanı ile ilgili hazırlanan iddianamede; projelendirmedeki eksikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle binanın yıkılmış olduğu belirtildi.

Daha sonra mahkeme heyeti, kararını verip, müteahhit Şerafettin Ağar ile fenni mesul Orhan Ayber'i 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanık Ayber için sağlık sorunları bulunması nedeniyle tutuklama kararı vermedi.