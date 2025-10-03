Depremde Yıkılan Tutar Yapı Sitesi Davasında Mütalaa Açıklandı: 3 Sanık İçin "Bilinçli Taksir"Den Ceza İstendi

Haber : Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 63 kişinin hayatını kaybettiği Tutar Yapı Sitesi'ne ilişkin davada, savcı üç sanığın "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca iki sanığın tutukluluk halinin devamını, bir sanık için ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasını istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederek, sanıklara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını sunmaları için 17 Ekim'e kadar süre verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Tutar Yapı Sitesi'nin C blokunun yıkılması sonucu 63 kişi hayatını kaybetti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Tutar Yapı Sitesi'nin teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya, C blokun zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları ileri sürülen sanıklar Bekir Baloğlu ve oğlu Osman Baloğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Cüneyt Akkaya, Bekir Baloğlu ve Osman Baloğlu, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Savcı: Sanıklar 'biliçli taksir'den cezalandırılsın

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında üç sanığın "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmasını, Cüneyt Akkaya ile Osman Baloğlu'nun tutukluluklarının devamını, Bekir Baloğlu'nun ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edilmesini talep etti.

Müştekiler ve avukatları sanıkların "olası kast" ile yargılanmasını isterken, sanık avukatları mütalaaya karşı ek süre talebinde bulundu.

Duruşma 17 Ekim'e ertelendi

Mahkeme heyeti, "olası kast" suçlamasıyla ek savunma alınması talebini reddederek üç sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve sanıklara, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını sunmaları için 17 Ekim'e kadar süre tanıdı.

"Savcı, iki hafta sonra 63 kişiyi öldürmekten hüküm giymesine inandığımız bir sanığın tahliyesini talep etti"

Tutar Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenlerin avukatı Gülsüm Özdoğru, süreci ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"Duruşmamız ne yazık ki SEGBİS bağlantısıyla ilgili yaşanan bir sorun nedeniyle yaklaşık 2,5 saat gecikmeli başladı. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanıkların 'olası kast'tan ek savunmalarını yine almadı. Yine yeni bir heyetin karşısına çıktık, savcımız da değişmişti. Yeni savcı, sanıklardan Bekir ve Osman Baloğlu'nun hangisinin baba, hangisinin oğul olduğunu bile karıştırdı. Buna rağmen, tüm sanıkların 'bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ancak Bekir Baloğlu'nun ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edilmesini istemesi gerçekten akıl alır gibi değil.

Savcı, iki hafta sonra 63 kişiyi öldürmekten ve 12 kişiyi yaralamaktan hüküm giymesine inandığımız bir sanığın tahliyesini talep etti. Sayın mahkeme heyetinin kararının hazır olduğunu düşünüyoruz. Mahkeme Başkanı, sanık müdafilerine 'Beyanda bulunursanız dinlerim, ama süre isterseniz bu yasal hakkınızdır' diyerek dosyanın karara hazır olduğu izlenimini verdi. Ancak sanık avukatları esas hakkında savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Bu nedenle duruşma 17 Ekim'e ertelendi. Mahkeme, savcılık mütalaasına karşı tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. 17 Ekim'de dosyanın karara bağlanmasını bekliyoruz."