Haberler

Depremde Yıkılan Tutar Yapı Sitesi Davasında Mütalaa Açıklandı: 3 Sanık İçin "Bilinçli Taksir"Den Ceza İstendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 63 kişinin hayatını kaybettiği Tutar Yapı Sitesi'ne ilişkin davada, savcı üç sanığın "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca iki sanığın tutukluluk halinin devamını, bir sanık için ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasını istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederek, sanıklara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını sunmaları için 17 Ekim'e kadar süre verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali! Gizli telefon ifşa edildi

MasterChef'te kural ihlali! Somer şef yayında ifşa etti
TMSF, Ekotürk TV'yi 26 milyon lira bedelle satışa çıkardı

Türkiye'nin dev televizyon kanalı satışa çıkarıldı! İşte istenen bedel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.