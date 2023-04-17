Depremde yıkılan sitenin müteahhidinden 'inşaatla alakam yok, galericiyim' savunması

Hatay'da depremde yıkılmasıyla 72 kişinin hayatını kaybettiği sitenin tutuklanan yapı müteahhitlerinden Uğur Keçecioğlu, galericilik yaptığını ve binanın yapımı sırasında kendisinin yetkili olmadığını ileri sürdü.

Depremlerde yıkılan Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki Erdoğan Premium City'nin yapı müteahhitlerinden Keçecioğlu ifadesinde, binanın 2016'da yapımına başlandığını, bir yıl sonra da tamamlandığını anlattı.

Binanın müteahhitliğini Erdoğan Keçecioğlu Otomotiv Tekstil İnşaat Ticaret Limited Şirketi üzerinden babası Mustafa Erdoğan Keçecioğlu'nun üstlendiğini aktaran Keçecioğlu, şunları anlattı:

"Binanın yapımı sırasında ben kesinlikle yetkili değildim. Ben şirketin otomotiv kanadıyla ilgileniyordum. 11 Eylül 2017'de şirkete yüzde 25 hissedar oldum. Benim herkes otomobil alım satımıyla uğraştığımı bilir. 17 Mayıs 2018'de şirket müdürü O.K'nin yetkisine ek olarak şirket müdürlüğüne seçilmiştim. Şirkette müdür pozisyonuna geçtiğimde binanın peyzajı dahi tamamlanmıştı. Beni Antakya'da kime sorsanız otomotivle ilgilendiğimi size söyleyecektir. İşim galericiliktir, şehir dışından araç alır, getirir, satarım. Yapı kullanma izin belgesi alınırken benim yetkim vardı ancak bu şirketin otomotiv kolunda iş yaptığım için ortak olmak durumunda kaldım. Müdürlük yetkisini de aynı sebeple araç alım satımı yapabilmek için aldım."

"Bina sakinlerinden kolon kesenlerin olduğunu duydum"

Binanın yapım sürecine dahil olmadığını savunan Keçecioğlu, "Benim inşaat kısmıyla herhangi bir alakam bulunmuyor. Yıkılan bina 2 bloktan oluşur. A blok ayakta, B blok yıkılmıştır. Bunun haricinde babamın yaptığı toplamda 15 bina vardır ve 14'ü ayaktadır. Binanın tesliminden sonra bina sakinlerinden kolon kesenlerin olduğunu duydum. Nitekim tüm binalarda benzer şekilde kaliteli malzemeler kullanılmaktaydı." dedi.

Dosyaya eklenen bir görgü tanığı da ifadesinde, yıkılan B bloğun altındaki bir firmaya ait iş yerinde kolon kesme işlemi yapıldığını, bu konuda müteahhit ile şirket arasında itilaf oluştuğu yönünde duyumlar aldığını kaydetti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uğur Keçecioğlu ile diğer yapı müteahhidi babası Mustafa Erdoğan Keçecioğlu tutuklanmış, ağabeyi Onur Keçecioğlu ile yapı denetim sorumlusu Ali Ender Satmaz hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.