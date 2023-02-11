DEPREMDE YIKILAN OTELDE HAYATINI KAYBEDEN SONDAJ İŞÇİSİ MEMLEKETİ AYDIN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

ADIYAMAN'da depremde kaldıkları otelin yıkılması sonucu 5 arkadaşıyla birlikte enkaz altında kalıp hayatını kaybeden 4 aylık evli sondaj işçisi Mesut Uysal'ın (30) cenazesi memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde toprağa verildi. Aynı otelin enkazından sağ olarak kurtulan Okan Avcı, acılarının büyük olduğunu belirtip, Otel öne doğru yıkılınca benimle 9 arkadaşım yaralı olarak çıktı. Enkaz altında kalan 6 arkadaşımızı ise kaybettik. Mesut, çocukluk arkadaşımdı dedi.

Germencik ilçesinin kırsal Alangüllü Mahallesi'nde yaşayan Mesut Uysal, geçen 2 Ekim'de hayatını Derya Uysal (28) ile birleştirdi. 4 aylık evli olan sondaj işçisi Mesut Uysal, çalıştığı şirketin aldığı iş için bir süre önce Adıyaman'a gitti. Hava şartlarının kötü olması nedeniyle Uysal, şantiyede kalmak yerine bir grup arkadaşlarıyla otele yerleşti. Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan iki ayrı deprem Adıyaman'ın da aralarında bulunduğu 10 şehirde de yıkıma neden oldu. Depremde Uysal'ın kaldığı Adıyaman'daki otelde yıkıldı. Ekipler, enkaz altında kalan Uysal'ın 5 arkadaşının cansız bedenlerine ulaştı. Uysal'ın acı haberi baba Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan babası Osman Uysal, annesi Ayşe Uysal, eşi Derya Uysal ve 4 kardeşi acı haberle yasa boğuldu. Uysal'ın cenazesi çalıştığı şirket aracılığıyla dün akşam saatlerinde Germencik Devlet Hastanesi morguna getirildi. Cenaze töreni için Uysal'ın Hakkari'de jandarma uzman çavuş olarak görev yapan en küçük kardeşi Onur Uysal'ın gelmesi beklendi.

CENAZESİ MEMLEKETİNDE GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ.

Mesut Uysal'ın cenazesi hastane morgundan alınarak, bugün ilk olarak baba evine getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada dua edilip, helalik alınmasının ardından Uysal'ın cenazesi öğlen Alangüllü Camii'ne götürüldü. Buradaki cenaze töreninde, Uysal'ın babası Osman uysal ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Uysal'ın yıkılan otelden sağ olarak kurtulan arkadaşı Okan Avcı (38) da katıldı. Kılınan namazın ardından Uysal'ın cenazesi Alangüllü Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

'MUCİZE ŞEKİLDE KURTULDUK'

Depremde 6 arkadaşını kaybettiği için acısının büyük olduğunu belirten Okan Avcı (38), Diğer arkadaşlarla birlikte 19 Ocak'ta Adıyaman'a gittim. Mesut ise 30 Ocak günü gelmişti. Depremin olduğu gün hava şartlarından dolayı o gün çalışmamız yoktu. Sabah iş olmadığı içinde saat 02.00 civarlarında uyuduk. Bir süre sonra deprem oldu. Sallantı geçer diye bekledik ama bir türlü bitmiyordu. Deprem olduğunda kaldığımız otel ön tarafa doğru yıkıldı. Bu bizim için mucize oldu. Kendi imkanlarımızla kurtulduk. Mesut benim çocukluk arkadaşımdı. Yıkılan otelin enkazından benimle 9 arkadaşım yaralı olarak kurtuldu. 6 arkadaşımız ise enkazın altında kaldı, kaybettik dedi.