Depremde yıkılan evinden kurtarılan Aysima'nın öğretmen talebi yerine getirilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde yıkılan evinin enkazından 3 gün sonra kurtarılan ve tedavisine Kayseri'de devam edilen 13 yaşındaki Aysima Deveci'nin öğretmen talebi yerine getirilecek.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, depreme ailesiyle birlikte Kahramanmaraş'taki evlerinde yakalanan ve 3 gün sonra kurtarılan Aysima'nın Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, depremde babasını ve kardeşini kaybeden Aysima'yı hastanede ziyaret etti.

Aysima'nın, okula gidemediği için çok üzüldüğünü ve okula başlamak istediğini söylemesi üzerine Karaköse, bu talebi hemen yerine getireceklerini belirtti.

Hastane okulları bulunduğunu ifade eden Karaköse, şunları kaydetti:

"Aysima'nın bilgilerini aldıktan sonra rehberlik araştırma merkezimiz çalışmalarına başladı. Hedefimiz bu hafta içinde Aysima'yı öğretmenleriyle buluşturmak. Aysima en çok Türkçe dersini özlemiş. Oradan başlayacağız. Aysima'nın bu motivasyonu ve isteği bizleri çok heyecanlandırdı. Sayın Valimiz bu konuda her türlü desteği veriyor. Eğitimden faydalanamayan hiçbir öğrenci kalmayacak ve ne gerekiyorsa her türlü destek de sağlanıyor. Aysima çok güzel gülümsüyor ve inşallah öğretmenine kavuştuğu zaman daha da güzel gülümseyecek."