Depremde Yıkılan Derya Apartmanı Davası... Mahkeme Heyeti Müteahhit Sahil'in Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verdi

HABER: MEHMET OFLAZ

(HATAY) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 16 kişinin hayatını kaybettiği Derya Apartmanı davasının üçüncü duruşması görüldü. Tutuksuz sanık yapı denetim yetkilisi Nizam Genç, savunmasında, "bina teslim edildikten sonra projeye aykırı bir takım işlemler yapıldığı" iddiasında bulundu. Tanıklar ve müştekiler, Genç'in bu iddiasını yalanladı. Tutuklu sanık müteahhit Ganim Emre Sahil de uzun zamandır tutuklu olduğunu söyleyerek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, müteahhit Sahil'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan 16 kişinin hayatını kaybettiği Derya Apartmanı davasının üçüncü duruşması Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık müteahhit Ganim Emre Sahil bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık yapı denetim yetkilisi Nizam Genç, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Adnan Özçelik ve Vahip Sahil de duruşmaya katılmadı.

"Bina teslim edildikten sonra projeye aykırı bir takım işlemler yapıldığı" iddiası...

Duruşmada ilk olarak sanıklara söz verildi. Yapı denetim yetkilisi Nizam Genç savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, söz konusu binanın yapı denetim işlerini kendi firmasında çalışan personellerin yaptığını ileri sürdü. Depremde yıkılan binanın yapılış aşamasında projeye uygun olarak yapıldığını ve denetlendiğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Bina yapımında kullanılan malzemenin mevzuata uygun olup olmadığının tespiti için ilgili laboratuvarlardan alınan örnekler kontrol edildi. Binanın yapılışında herhangi bir aksaklık tespit edilmemiş olacak ki inşaat faaliyetinin tamamlanması sağlandı. Bina teslim edildikten sonra projeye aykırı bir takım işlemler yapıldığını duyduk. Kat malikleri tarafından dairelerde özellikle iş yerlerinde projeye aykırı esaslı değişiklikler yapılmış bu nedenle binanın yıkılmış olabileceğini düşünüyorum. Sonradan yapılan bu değişiklikler nedeniyle benim herhangi bir kusurum bulunmamaktadır. Ayrıca depremin yıkıcı etkisi göz ardı edilmemelidir. Depremin mevzuatın ön gördüğünden bile fazla yıkıcı etkisi olması nedeniyle binanın yıkıldığı kanaatindeyim. Benim hiçbir sorumluluğum bulunmamaktadır. Beraatımı talep ederim."

Binanın yapı denetim işleri ile ilgili K.K. ile anlaştıklarını ve müteahhidinin Ganim Emre Sahil olduğunu belirten Genç, "İşim gereği genellikle müteahhitle çok fazla muhatap olmuyorduk. Vahip Sahil'in bu binanın müteahhidi olmadığını biliyorum. Bugüne kadar 3 bin bina denetledim, sadece 2 bina ile ilgili hakkımda dava açıldı" dedi.

Tanıklar: "Binada herhangi bir esaslı değişiklik yapılmadı"

Tutuksuz sanık Genç'in ardından tanıklar dinlendi. Derya Apartmanı'nın inşaatında su tesisatı işlemlerini yapan tanık S.S., "Söz konusu binanın müteahhidi olarak Vahip Sahil'i biliyorum. Kendisi aynı zamanda kuzenim olur. Bina ile ilgili görüşmelerimiz Vahip Bey ile yapıyorduk. Diğer sanık Ganim Emre Sahil ile görüştüğümüzü hatırlamıyorum. Orada çalışırken esaslı bir değişiklik, duvar yıkılması, kolon kesilmesi gibi herhangi bir olaya tanıklık etmedim, yine gördüğüm kadarıyla kalitesiz malzeme kullanılması gibi bir durum yaşanmadı" dedi.

Derya Apartmanı inşaatında mutfak dolapları işlemlerini yerine getirdiğini belirten tanık O.K. da "Söz konusu binanın müteahhidi olarak Vahip Sahil'i biliyorum. Ancak Ganim Emre Sahil'i de görüyordum. Genellikle Vahip Bey'le görüşüyordum. Ben inşaatın yapımında kalitesiz malzeme kullanıldığına dair herhangi bir şey görmedim. Yine söz konusu binada çok fazla bulunmadım. Bu nedenle fiilen denetim yapılıp yapılmadığını, denetime kimin geldiğini bilmiyorum. Bina teslim edildikten sonra bir kaç sefer gittim, binada herhangi bir esaslı değişiklik, kolon kesme, duvar yıkılması gibi bir olay görmedim" diye konuştu.

Müştekiler de binada esaslı değişiklik yapılmadığına vurguladı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "Dinlenen tanık beyanları ve sanık savunması ile müşteki beyanlarına diyeceğim yoktur. Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve dosya kapsamına göre tutukluluk halinin devamına ve diğer eksik hususların ikmaline karar verilmesi talep ve mütalaa olunur" dedi.

Duruşma 21 Ocak'a ertelendi

Tutuklu sanık Ganim Emre Sahil, tanıkların doğru beyanda bulunmadıklarını iddia ederek, "Tanıklar ile babam Vahip Sahil arasında husumet bulunmaktadır. Bu nedenle doğruları söylemiyorlar. Uzun zamandır tutukluyum. Bilirkişi raporunda birçok hatalı tespit vardır. Yeni alınacak bilirkişi raporu gelene kadar tutuklu kalmam mağdur olmama neden olacaktır. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturmanın akıbetinin sorulmasına, tutuklu sanık müteahhit Ganim Emre Sahil'in tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların için adli kontrol şartının devamına karar verdi. Heyet, dosyanın bilirkişilerden dönüşünün beklenilmesine karar vererek duruşmayı 21 Ocak 2025 tarihine erteledi.