Depremde Yıkılan Apartmanın Yapımcılarına Hapis Cezası

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 12 kişinin hayatını kaybettiği Mete Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz sanıklar müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'a 12 yıl 2 ay 20'şer gün hapis cezası verildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar Mete ve Tuğran ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrar ederek dosya kapsamında toplanan tüm deliller ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden gelen bilirkişi raporu dikkate alınarak sanıklar müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık Atilla Tuğran, savunmasında suçlamaları reddederek, şöyle konuştu:

"Mütalaayı kabul etmiyorum. Önceki celselerde de beyan ettiğim gibi binayı yaparken kurallara uygun bir şekilde hareket ettik. O dönem gerekli olan odalardan izinler eksiksiz alındı. Zemin, temel taşıyıcılar ve donatılar gerekli özellikleri taşımaktadır. 1975 yılında yürürlükte olan deprem yönetmeliğini dikkate aldık. Bilirkişi raporundaki aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Binanın inşaatından 25 yıl gibi bir zaman diliminin geçmesine rağmen bilirkişi raporu malzeme yorgunluğunu dikkate almamıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden dava dosyasına gelen bilirkişi raporu eksiktir. Beraatimi ve hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyorum."

Diğer sanık Muzaffer Mete de suçsuz olduğunu ileri sürerek, bilirkişi raporunu kabul etmediğini belirtti.

Müşteki avukatları da bilirkişi raporu dikkate alınarak sanıkların "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 2 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Atilla Tuğran 16 Şubat 2023'te, müteahhidi Muzaffer Mete ise 17 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Tuğran ve Mete, 26 Temmuz 2023'teki ilk duruşmada "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti. 17 Mart'ta, davanın dosyasına eklenen, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 7 akademisyenin hazırladığı 56 sayfalık yeni bilirkişi raporunda binanın inşasında yönetmeliğe aykırı imalat yapıldığı belirtilmişti.