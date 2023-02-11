Depremde yaşamını yitiren uzman çavuş ve ailesinin cenazesi Van'da defnedildi Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bulut, eşi Şeyma ve kızı Sümeyye Bulut'un cenazeleri, Van'ın Edremit ilçesinde toprağa verildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bulut, eşi Şeyma ve kızı Sümeyye Bulut'un cenazeleri, Van'ın Edremit ilçesinde toprağa verildi. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da yıkılan binanın altında kalarak hayatını kaybeden Bulut, eşi ve kızının cenazeleri Edremit ilçesine getirildi. Ulu Cami'de düzenlenen törene Bulut ailesinin yakınları, Kaymakam Yücel Erdem, Belediye Başkanı İsmail Say, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, kurum amirleri ve ilçe sakinleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda taşınan cenazeler, Yeni Cami Mahallesi'ndeki mezarlıkta dualar eşliğinde defnedildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Hatay Van Güncel Haberler

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