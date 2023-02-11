Depremde yaşamını yitiren uzman çavuş, eşi ve iki çocuğu yan yana toprağa verildi Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yasin Aslan ile eşi ve 2 kızının cenazeleri, Samsun'un Bafra ilçesinde yan yana toprağa verildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yasin Aslan ile eşi ve 2 kızının cenazeleri, Samsun'un Bafra ilçesinde yan yana toprağa verildi. "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Uzman Çavuş Aslan ile eşi Ayşe, kızları Mina Hazel ve Erva Sare Aslan'ın cenazeleri Bafra ilçesine getirildi. Aktekke Kur'an Kursu Camisi'nde öğle vakti, Kur-an kursu görevlisi kardeşi Necat Dilmaç tarafından ayrı ayrı kıldırılan cenaze namazlarının ardından Aslan ile eşi ve çocuklarının cenazeleri, Aktekke Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi. Cenazeye Aslan'ın yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Koçyiğit, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli Yarbay Halil Güngör, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile vatandaşlar katıldı. Kaynak: AA / Güncel Samsun Hatay Bafra Güncel Haberler

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