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Depremde yaşamını yitiren anne ve kızı Samsun'da defnedildi

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Depremde yaşamını yitiren anne ve kızı Samsun'da defnedildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da hayatını kaybeden anne ve 7 yaşındaki kızı Samsun'un Bafra ilçesinde kılınan cenaze namazlarının ardından defnedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da hayatını kaybeden anne ve 7 yaşındaki kızı Samsun'un Bafra ilçesinde kılınan cenaze namazlarının ardından defnedildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde hayatını kaybedenlerin toprağa verilmesi sürüyor.

Adıyaman'daki babasının yanına giden Bafra Şehit Burak Perçin İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Dilek Çelebi ve kızı İkra enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kendisi gibi öğretmen olan eşi Ümit Çelebi'nin memleketi Bafra'ya getirtilen anne Çelebi ve kızının naaşları, İshaklı Mahallesi Yıldırım Beyazıt Camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye katılanlar Ümit Çelebi ve diğer yakınlara taziyede bulundu.

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Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Çelebi Samsun Bafra Güncel Haberler

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