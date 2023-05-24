Depremde yaşamını yitiren 98 can anısına Çeşme'de sakız ağacı fidanı diktiler

Bahçeşehir Koleji öğrencileri 100 adet sakız ağacı fidanını depremde hayatını kaybeden 98 kolej öğrencisi, öğretmeni ve velisi adına toprakla buluşturdu.

Türkiye'nin 65 ilinde 153 kampüsü bulunan Bahçeşehir Koleji, Çeşme Belediyesi Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin başlattığı 'Sakız ağacım anavatanına geri dönüyor' projesine destekte bulundu. Proje kapsamında, Bahçeşehir Koleji'nin İzmir'deki kampüsleri, dünyada sadece Yunanistan'ın Sakız Adası ve Çeşme Yarımadası'nda yetişen, uzun ömürlü, kozmetik ve gıda sektöründe kullanımıyla yüksek katma değerli sakız ağaçlarından 100 tanesini toprakla buluşturmak için bir etkinlik düzenledi.

98 KİŞİNİN İSMİ YAZILDI

Ilıca Dörtyol Kavşağı'na yakın, önceden belirlenen alana gelen Bahçeşehir Koleji öğrencileri, bağışladıkları 100 adet sakız ağacı fidanını öğretmenleri eşliğinde dikti. Etkinlikte, farkındalık için "Sakız ağacı için el ele", "Ağaçlar dünyanın akciğeridir", "Sakız ağaçları yeşil altındır" ve "Sakız ağacı dik, karbon ayak izini azalt" yazılı pankartları açan öğrenciler, sakız ağacı fidanlarının yanına, Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitiren Bahçeşehir Koleji öğrencisi, öğretmeni ve velisinden oluşan 98 kişinin adlarının yazdığı levhaları da dikti.