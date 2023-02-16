Depremde yardım için Diyarbakır'a geldiğini iddia eden zanlının valizinden uyuşturucu çıktı Güncel Haberler Diyarbakır'da valizinde uyuşturucu ele geçirildiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Diyarbakır'da valizinde uyuşturucu ele geçirildiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, diğer illerden temin edilen uyuşturucunun Diyarbakır'a getirilerek "torbacı" diye tabir edilen kişiler aracılığıyla satışının gerçekleştirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında şehirlerarası otobüs terminalinde yakalanan şüpheli J.Ş. sorgusunda, deprem nedeniyle yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarına yardım etmek için kente geldiğini iddia etti. Çelişkili ifadeleri üzerine şüphelinin valizinde yapılan aramada, 1 kilo 940 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan J.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Narkotik Güncel Haberler

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