Depremde yaralananlar, helikopterle Adana'daki hastaneye sevk ediliyor

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralananların helikopterlerle 24 saat esasına göre taşındığını ve tedavilerinin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürdüğünü bildirdi.

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralananların helikopterlerle 24 saat esasına göre taşındığını ve tedavilerinin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürdüğünü bildirdi.

Nacar, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm kamu personelinin depremzedelere yardım için seferber olduğunu, hastane görevlilerinin hiçbir talimat beklemeden görevlerinin başına geldiğini söyledi.

Personelin yorulmadan çalışmaya devam ettiğini anlatan Nacar, devletin tüm imkanlarının deprem bölgeleri ve depremzedeler için kullanıldığını kaydetti.

Yaralı depremzedeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerin, hastanenin üstündeki heliporta iniş yaptığını aktaran Nacar, "Hastaların helikopterle taşınması her şeyden önce zamanla yarıştaki en büyük gücümüz. Şu anda zamanla yarış halindeyiz. Devletimizin bütün imkanları bu depreme kanalize edilmiş durumda. Heliportumuz dünya standartlarında ve günde ortalama 40'ın üzerinde sorti yapılıyor. Her helikopter 6-7 hasta getirebiliyor. Bu sayede insan kaynağını çok kontrollü kullanabiliyoruz." dedi.

Nacar, profesyonel ekiplerce önce acil servise alınan hastaların, ilk müdahalenin ardından ilgili servise götürüldüğünü dile getirdi.

Hava yolunun yanı sıra kara yoluyla yaralıların getirildiğine işaret eden Nacar, tam kapasite çalışan 1600 yataklı hastanede yaklaşık 6 bin personelin görev aldığını bildirdi.