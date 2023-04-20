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Depremde yaralanan ve Muğla'da tedavi edilen köpek, çip sayesinde sahibine ulaştırıldı

Depremde yaralanan ve Muğla'da tedavi edilen köpek, çip sayesinde sahibine ulaştırıldı

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'dan bakımı ve rehabilitesi için Muğla'daki barınağa getirilen husky cinsi köpek, 73 gün sonra sahibine kavuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'dan bakımı ve rehabilitesi için Muğla'daki barınağa getirilen husky cinsi köpek, 73 gün sonra sahibine kavuştu.

Depremde yaralanan ve sahibi tespit edilemeyen hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde, depremden etkilenmeyen illerdeki barınaklara gönderildi. Bu kapsamda Muğla'ya getirilen ve tedavisi yapılan husky cinsi köpeğin üzerindeki çipte yapılan incelemede adının "Cesi" ve sahibinin de Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan depremzede Mert Pala olduğu belirlendi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Hatay İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ Timi ile iletişime geçerek, köpeğin sahibine ulaştı.

Bakımı tamamlanan Cesi, ekipler tarafından depremden 73 gün sonra sahibiyle buluşturuldu.

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Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

Kahramanmaraş Hatay Muğla Güncel Haberler

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